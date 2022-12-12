乳首散步｜Erena素海霖真空遊尖沙咀瘋傳 網民：剩係勇氣都抵畀like

近期日本掀起一股「乳首散步」風潮，即係唔戴胸圍「真空」散步，而呢股風潮已經吹到嚟香港。25歲嘅本地女KOL素海霖Erena一向作風大膽，日前佢喺YouTube個人影片頻道上載一段全長3分鐘35秒嘅「真空」散步影片，引起網民熱議，至今仲已經吸引超過55.8萬人次觀看。素海霖亦表示：「第一次不穿內衣在尖沙咀散步，有點緊張和害羞」。

素海霖自稱「暗黑港版王淨」

自稱「暗黑港版王淨」嘅KOL素海霖Erena，曾任ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》以「偷食專家」身份做嘉賓分享戀愛經歷 ，兼不時喺社交網站上載性感照與網民分享。日前佢身體力行支持「乳首散步」風潮，上載一段全長3分鐘35秒嘅「真空」喺尖沙咀海傍散步影片。喺影片開頭，素海霖身穿一件白色長外套，之後喺行上天橋嘅大方喺鏡頭面前除咗外套，僅穿一件大V字領薄線衫，並斜孭住一個紅色小手袋，「飛釘」情況非常明顯。

有少少緊張嘅Erena不時撥弄頭髮，不過其後佢心情慢慢放鬆，及喺海傍擺甫士，甚至有男途人注視，佢都依然非常自我咁繼續散步，最後向鏡頭揮手講拜拜。

網民支持「活出真正的自己」

影片出街後， 唔少男網民紛紛留言表示支持，例如「不受社會價值觀的約束，活出真正的自己」、「條片每日最少睇10次」、「卡哇伊 不小心路過～」、「勇氣可嘉 加油」、「做自己就對了！加油~」、「剩係勇氣都抵比like」及「若隱若現，很好的身材」等等。不過亦有網民認為佢自暴其短：「身形唔靚！只係夠勇氣」。

即睇更多素海霖靚相