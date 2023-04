二度征服《Coachella》 YG重本打造舞台 BLACKPINK幾乎肯定續約

事隔4年,韓國女團BLACKPINK今日香港時間約中午12時半,以頭牌嘉賓身份登陸美國《Coachella》音樂節的主舞台,一出場接連唱出《Pink Venom》、《Kill This Love》、《How You Like That》等大熱金曲,全球BLACKPINK fans瘋狂在留言區為4閨女打氣。

唱出地球最紅女團身價

唱出一輪好歌後,4成員各自獻上solo舞台,打頭陣的Jennie先唱出結合芭蕾舞蹈《You and Me》、Jisoo則獻上《Flower》、Rosé就以《Gone》作引子,帶出金曲《On The Ground》,Lisa就以《LaLisa》結合鋼管舞,跟著與16位舞蹈員一起唱跳《Money》,4人之後再度合體,唱出歷年好歌,以頂級的舞台魅力,二度征服《Coachella》的舞台。

有望全員續約

此外,有眼尖fans發現BLACKPINK用7年的專屬粉紅色咪高峰,今日換成粉黑雙色咪高峰,YG娛樂又找來曾為大肚的Rihanna於《Super Bowl》編舞的Kiel Tutin舞蹈家,負責今次BLACKPINK在《Coachella》的舞蹈演出,而且更把所有歌曲從新編曲,因此估計她們應該與東家YG娛樂已經續約,否則不會在這個特殊時期突然更換。而且韓媒《Star News》亦曾獨家報導,指成員們有共識,希望朝著全員續約的方向商談,更稱如果沒有特殊狀況,全員續約的可能性極高。