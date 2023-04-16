二度征服《Coachella》 YG重本打造舞台 BLACKPINK幾乎肯定續約

事隔4年，韓國女團BLACKPINK今日香港時間約中午12時半，以頭牌嘉賓身份登陸美國《Coachella》音樂節的主舞台，一出場接連唱出《Pink Venom》、《Kill This Love》、《How You Like That》等大熱金曲，全球BLACKPINK fans瘋狂在留言區為4閨女打氣。

唱出地球最紅女團身價

唱出一輪好歌後，4成員各自獻上solo舞台，打頭陣的Jennie先唱出結合芭蕾舞蹈《You and Me》、Jisoo則獻上《Flower》、Rosé就以《Gone》作引子，帶出金曲《On The Ground》，Lisa就以《LaLisa》結合鋼管舞，跟著與16位舞蹈員一起唱跳《Money》，4人之後再度合體，唱出歷年好歌，以頂級的舞台魅力，二度征服《Coachella》的舞台。

有望全員續約

此外，有眼尖fans發現BLACKPINK用7年的專屬粉紅色咪高峰，今日換成粉黑雙色咪高峰，YG娛樂又找來曾為大肚的Rihanna於《Super Bowl》編舞的Kiel Tutin舞蹈家，負責今次BLACKPINK在《Coachella》的舞蹈演出，而且更把所有歌曲從新編曲，因此估計她們應該與東家YG娛樂已經續約，否則不會在這個特殊時期突然更換。而且韓媒《Star News》亦曾獨家報導，指成員們有共識，希望朝著全員續約的方向商談，更稱如果沒有特殊狀況，全員續約的可能性極高。