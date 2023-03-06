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娛樂
2023-03-06 07:30:00

五堅情開騷｜邱鋒澤為Edan臨時改歌單 婁峻碩5月開個人騷或請Tyson Yoshi做嘉賓

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邱鋒澤為Edan而修改尾場歌單。

邱鋒澤為Edan而修改尾場歌單。

台灣人氣組合五堅情首個香港演唱會《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，昨晚(5日)假九展Star Hall舉行尾場，5位成員陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒(小賴)繼續施展渾身解數冧爆歌迷，尾場有Edan(呂爵安)和李駿傑(Jeremy)驚喜現身，Edan更上台與邱鋒澤合唱《年青有為》。

五堅情首來港於九展開兩場騷唔夠喉，望下次踩上紅館舞台。 小賴在solo環節又跳又唱。 小賴唱《Perfect Clown》時看到台下一片燈海的畫面，就忍不住哭出來。 Edan與Jeremy結伴睇五堅情的演唱會。 為了讓Edan驚喜現身，邱鋒澤改歌單。 Edan驚喜現身與邱鋒澤合唱。

小賴喊足兩晚  齊盼上紅館

五子完騷受訪時，直言開兩場不夠喉，希望有機會踩上紅館開騷，小賴笑言下次要開夠10場才夠。向來眼淺的小賴連續晚都有落淚，他表示唱《Perfect Clown》時看到台下一片燈海的畫面，就忍不住哭出來。邱澤鋒被問由Edan擔任嘉賓的安排，他表示這時臨時安排，在24小時內的決定，並因Edan出席而改歌單，上次在香港同台合唱是廣東話版《一表人才》(Unikasia Festival)，歌迷反應也不錯，今次就選國語版《年青有為》。至於認識Jeremy也是因為上次的音樂節，透過Edan認識Jeremy和Jer一起打邊爐，很開心可認識香港的朋友，希望有機會再聚或在音樂上有合作。

黃偉晉跟鋒澤合唱《斷訊》至尾聲時，突捉住鋒澤的手作勢摸自己的胸肌。 黃偉晉跟鋒澤合唱《斷訊》至尾聲時，突捉住鋒澤的手作勢摸自己的胸肌。 婁峻碩表示Tyson Yoshi教他撩女，問「做我條女好唔好？」 婁峻碩將於5月開個人騷，打算請Tyson Yoshi做嘉賓。 邱鋒澤與小賴。 邱鋒澤與小賴。 邱鋒澤與小賴。 五堅情一人一句廣東話，並獻唱四大天王歌曲。

五子愛吃港式滑蛋

另一位背心上陣的成員婁峻碩，就被踢爆當看到隊友大騷麒麟臂，急急在後台操肌。在各人大曬廣東話的環節，婁峻碩由首晚說的一句「你跟我返屋企」，改為「做我條女好唔好？」他指這句由好友Tyson Yoshi教他，但他事前也知道是甚麼意思，故私下沒有跟其他女生說。峻碩公布5月將會再來港，被問到若再開show會邀請好友Tyson來當嘉賓嗎？也希望正式介紹Tyson給五堅情認識。

早前與女友分手的陳零九被問到心情如何時，他就表示適應中，並打算到外國拍MV散心。五子表示今來港大喝大吃，喜歡去茶廳、吃菠蘿包、蛋撻等，邱鋒澤表示，最喜歡吃吵蛋，大讚獨一無二的夠嫩滑。

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