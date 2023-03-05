五堅情開騷｜Edan呂爵安孖Jeremy李駿傑到場支持 壓軸上台與邱鋒澤合唱《年青有為》

台灣人氣組合五堅情首個香港演唱會《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，今日九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場，MIRROR的呂爵安(Edan)與李駿傑(Jeremy)現身撐場。
Edan扮唔上台合唱
當唱完《邊緣人格》之後，邱鋒澤與台下的Edan傾偈，Edan跟在場人士打招呼並向鋒澤表示很久沒見，更搞笑指自己一直專注在其他成員身上，沒有留意鋒澤，大讚演出很好看，各成員都是真人比上鏡更好看，當被問到哪位成員跟上鏡相差最大時，他笑言，「我吧，我真人比較好看！」鋒澤其後指Jeremy也在場，並稱上次大家打邊爐傾得很開心，很高興二人來捧場，此時Jeremy起立跟四周的觀眾揮手打招呼。
搬凳爬上台合唱
鋒澤表示，得知他們二人來看騷，應該要唱一首特別的歌。此時，在場觀眾起鬨，而Edan則扮作不會唱，並著鋒澤唱給他聽，他要專心做聽眾。鋒澤表示要唱二人的作品《年青有為》，但當鋒澤開始唱了頭幾句後，台下的Edan突然站起身接著唱，並且搬自己的椅子到台邊，踩上凳再爬上台，鋒澤上前拉他一把，繼而兩人在台上合唱，現場歌迷大為興奮。Edan唱live的表現更比之前進步。
Edan自命成功追星的小堅果
完騷後，Edan在IG出po大曬與五堅情的合照，自言是寫「香港追星最成功的小堅果」，皆因能夠同時見到五位真人！他分享道，「整個演唱會真的十分好看，不但各有各特色，成員間的crossover也很有火花，台上的閑聊亦很感受到五位一體的感覺，而且每一位的歌唱實力都把我震懾到了，真的超棒。Edan感謝邱鋒澤的邀請，再一次跟他分享舞台，「這次從台下走上去的方式也很好玩，有surprise到大家嗎？」可惜Edan因翌日要早起開工，未能多聊一會，盼有機會再碰面。
握手險釀意外
來到encore環節，五堅情走到台下跟歌迷握手時，現場氣氛更加高漲。期間有歌迷推倒圍欄，一名女歌迷更在混亂期間失平衡，黃偉晉見狀做出退後手勢，而在場的保安亦立即扶好圍欄，以免發生意外。