五堅情開騷｜Edan呂爵安孖Jeremy李駿傑到場支持 壓軸上台與邱鋒澤合唱《年青有為》

Edan扮唔上台合唱

當唱完《邊緣人格》之後，邱鋒澤與台下的Edan傾偈，Edan跟在場人士打招呼並向鋒澤表示很久沒見，更搞笑指自己一直專注在其他成員身上，沒有留意鋒澤，大讚演出很好看，各成員都是真人比上鏡更好看，當被問到哪位成員跟上鏡相差最大時，他笑言，「我吧，我真人比較好看！」鋒澤其後指Jeremy也在場，並稱上次大家打邊爐傾得很開心，很高興二人來捧場，此時Jeremy起立跟四周的觀眾揮手打招呼。

搬凳爬上台合唱

鋒澤表示，得知他們二人來看騷，應該要唱一首特別的歌。此時，在場觀眾起鬨，而Edan則扮作不會唱，並著鋒澤唱給他聽，他要專心做聽眾。鋒澤表示要唱二人的作品《年青有為》，但當鋒澤開始唱了頭幾句後，台下的Edan突然站起身接著唱，並且搬自己的椅子到台邊，踩上凳再爬上台，鋒澤上前拉他一把，繼而兩人在台上合唱，現場歌迷大為興奮。Edan唱live的表現更比之前進步。