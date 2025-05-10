五月天演唱會｜感謝任賢齊提攜 自爆已有十年沒過母親節

《五月天[ #5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會》香港站昨日(9日)在啟德主場館開鑼，成為首位在啟德主場館開唱的亞洲樂團。今次五月天來到新的場館， 他們隨著「Fly to 25TH豪華客機」出場，歌迷熱情尖叫相迎，一開場的《OAOA》、《孫悟空》、《傷心的人別聽慢歌》等歌，讓五月天瞬間就感受到歌迷滿滿的熱情，五月天再次感謝歌迷在2025年的今天，再次陪伴五月天度過25週年的五月之約。

瑪莎、怪獸、阿信輪住以粵語和歌迷打招呼，石頭率先說很興奮和歌迷第一次來到啟德這個新場館，接著輪到瑪莎，他說：「每年來到這跟大家見面，雖然這次不會是long stay，但會好好把握在這跟大家見面的機會，新的場館也會帶給大家新的驚喜。」怪獸也說休息了一陣子的五月天有百分之百充好電的體力，要和大家嗨到盡興，接著當冠佑準備開口跟歌迷問好時，全場歌迷依照慣例大喊「靚仔」，熟悉的聲音，不一樣的場地，但五月天一樣要讓歌迷玩得開心，阿信甚至說：「我們把今天當作20幾年前在香港酒吧，盡量跟大家近距離跟大家見面！」全場熱情回應。

充滿電力的五月天，驚喜無窮，逗樂全場，瑪莎先是爆料冠佑在後台跟他說天會穿緊羊毛外套，因為襯衫太透，聽到這番話，怪獸、石頭動手意圖掀開冠佑外套，歌迷也熱烈大喊「脫掉」，此時阿信眼睛一亮看到石頭的洞洞新裝，焦點瞬間在石頭身上，石頭無辜地說：「我什麼都沒露啊！」怪獸笑答：「因為預算都在冠佑這裡了！」雖然冠佑不脫，邊脫外套的阿信邊說：「是應該好好服務歌迷」，引起全場歌迷尖叫。

25年前，五月天初來香港宣傳，在小小的live house演唱，當時台下歌迷寥寥無幾；如今，五月天一步步唱到會展、紅館、香港迪士尼樂園幻想道露天場地、中環海濱，到今日的啟德主場館，阿信感性說：「變化的是演出場地，不變的是我和你，和每年和你們在一起五月之約。」從2006年開始的「五月之約」，為了謹守這個約定，五月天也有個小遺憾，在點歌環節，阿信說：「我們大概有十年沒有跟媽媽過過母親節，每年母親節都在香港。」因此他點唱《洗衣機》送給自己的媽媽和全天下的母親。