五索公開馬清鏗產房絕密片段 拒剪臍帶速逃匿入廁所

五索分享寫道：「特別宣布：為咗慶祝破十萬粉絲，才能出賣馬先生，今次佢一定嬲死了，我是冒着生命危險去絕密曝光這一條，下一次再出賣佢就要靠你哋再破二十萬了.....今次都唔知點收科.....驚驚」。片中見馬生戴上口罩、耳塞、墨鏡和帽子，包到冚現身，五索指馬生在她生小朋友時，為她製造了很多麻煩，她表示每次練習呼吸時見到馬生這一身造型就會透不過氣。其後，五索抱住他們剛出世的bb時，馬生則坐在梳化不停問：「佢唔喊既？無大嗌既？」，五索又問馬生剪唔剪臍帶 ，他卻一口拒絕「唔噯！唔剪」，甚至走入廁所躲避，原來馬生非常驚血。



五索又大爆生完後，馬生買了雪糕、杯麵、啤酒以及薯片等去醫院給她，但其實馬生並不吃這些東西，是專誠買給五索的，認真「有心」，他更向五索說：「最緊要你開心啊，我係咪好sweet呀？」最後五索無奈表示：「呢個豬隊友萬中無一，咁都比我搵到。」雖然五索指馬生是豬隊友，但網民認為她是在另類放閃。