五索懶理林作開爆料記招 貼馬清鏗合照慶祝婚外情10周年

網紅「五索」鍾睿心（Rachel）近日爆出與拍檔裕美反目消息，林作今日（22日）中午舉行記者會交代兩人決裂真相。眾所周知，五索是大生銀行主席馬清鏗的「小三」，兩人發展婚外情已經十年，五索以情婦身份為男方共誕下4名子女。

對於林作召開爆料記者會，五索一於少理，今日中午先在社交網公開一組靚相，見她穿上白色小背心，展露纖腰，並寫：「女人最有魅力嘅地方就係自信，相信自己。」其後在下午時份，五索再於另一帳戶出po，當中包含她與馬清鏗的合照及撐枱腳影片，不過她卻用馬頭圖案來遮住馬生容貌。

五索寫道：「10周年快樂。一直都好感恩你好錫我，就係因為你咁錫我，所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣。你嘅口頭禪係：可唔可以唔好成日咁惡？呢10年過得好唔容易，特別係呢一年～老土啲講句，多謝你一直以來包容我嘅任性，我以後會嘗試對你溫柔少少。」

五索透露原本已plan好旅程，但自己受到負面新聞影響入了醫院，她又大讚馬清鏗是好父親：「你係100分嘅爸爸，亦都係我100分嘅soulmate。淨係10周年先會講呢啲嘢。而家唔講，怕之後後悔無講過。」五索上載影片亦拍下二人對話，馬清鏗在蠟燭前問：「十幾年呀」，五索聽罷不滿地回答：「十年呀！幫你生咗咁多個。」