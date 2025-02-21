五索拒再拍片認「笠水」 怕激嬲馬生：我會俾人cut水喉㗎

「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情。雖然五索曾透露事件曝光後，令男方有微言，但五索未有因此而變得低調，反而愈來愈高調，更拍片改由「富商A」直接以「馬先生」稱呼對方；日前，她更大爆馬生情人節「縮水」，由往年送99枝玫瑰減量至60枝，當中更有一紮白玫瑰。而在最新的短片中，五索突然表示怕馬先生嬲，更指再拍片就會被「cut水喉」。

五索近日與裕美合作投資美容產品，她表示：「最近好多人問我點解唔拍片呀，係咪粒水俾人滅聲？」五索續回應謂：「真係笠水呀，咁公司嘅嘢呢，我就冇辦法再拍囉，冇辦法之下，咪畀晒美美拍囉，唔係點啫而家？已經入晒貨囉，搞壇嘢出嚟，我話一定要賺錢。總之而家我就舐咗嘢，我就出唔到鏡囉，唔係我唔想拍囉！」 五索更指自己唔可以再亂講嘢：「總之我而家唔方便出鏡，我唔可以再咁任性，唔可以再亂咁講嘢，而家我咁尊貴嘅身份俾人公開咗，馬先生會嬲㗎，我再亂講嘢，我會俾人cut水喉，所以我而家唔可以再亂講嘢！」 其後，五索又指裕美的命格是「愈努力愈幸福」，而自己則「愈躺平愈幸福」，裕美即直言：「你躺平呢，係你冇得揀，因為你乜嘢都唔識做嘅OK？你係真係乜嘢都唔識做，你係我認識嘅唯一一個人類係可以乜嘢都唔識做呀！真係！」