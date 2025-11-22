五索曾向裕美借錢 林作開記者會揭：從來都唔係一夥！

對於有指五索感到被裕美當作「水魚」，林作露面時指，五索的代理産品是由美美介紹，美美無份亦沒有收任何費用，五索更曾向裕美借錢，他亦證明五索事後有還錢，林作指裕美如果一心是另起爐灶，她無需借錢給五索。

裕美曾向五索借出十幾萬

被問到身為大生銀行主席馬清鏗「小三」的五索經常炫富是否假象？林作答：「呢個俾大家去判斷，但喺美美角度，並冇將五索睇為係金山，視為係想幫助嘅朋友咁解，我唔認為佢係貪圖五索好有錢，究竟有幾有錢呢個再講啦！但我係將事實、所知嘅攞出嚟。」林作透露裕美向五索借出金額是十幾萬，他又稱品牌是鍾意裕美才跟她合作，之後裕美再大方撮合品牌給五索，可是現在網上流傳的聲音並非事實，他補充五索的確是有支付金錢予美美一同合作拍片，裕美將其視為小project來協助五索，強調屬市場便宜價格，純粹賣人情，故「裕美在五索身上賺到好多錢」的說法完全唔正確。

林作又謂：「話美美另起爐灶係唔正確，因為從來都唔係一夥！」指裕美待五索上軌道之後，她才功成身退，又爆五索公司Logo、網站設計、產品拍攝，裕美幫手只收幾嚿水，在五索初期宣傳，裕美自己亦很大犧牲推掉不少工作，免得與五索公司發展有衝突，美美亦開心五索有好業績。