五索與裕美關係不再 自揭有情緒病稱要改形象換人合作

裕美與大生銀行主席馬清鏗女友、網紅「五索」鍾睿心（Rachel）過往一齊拍片，力sell美容產品。然而，昔日孖住出沒的二人最近傳關係不再，而不時跟五索拍片的「暖宮油王子」Gabriel Ho更曾拍片回應網民說︰「有多人問我，點解我老細唔再同美美拍片，原因只有一個，就係每一個同我老細合作嘅，都會變得好有錢……你好有錢嘅時候會點呀？就梗係會另起爐灶啦！」更稱五索是水魚，暗指裕美不當五索是朋友。

五索在最新的影片提到希望跟其他網紅合作，不想自己負面下去，並指「八婆」人設只是做戲。她另外亦寫道︰「一直以為醜聞就係最好嘅新聞，因為我一開始誤信做KOL形象越負面就越紅越多人講，但經過呢段日子，我選擇相信返自己。」

五索在片中提到自己近半年受情緒病影響，令她的身體感到不適，會突然呼吸不到，感到害怕，感覺像快要去死的驚恐症。她又指從事幕前工作後，令到她身體經常感到不適。她說︰「因為我知道Social Media係要犧牲好多嘅行業，將自己私隱揭露出嚟，你先可以紅。」