五索高調放閃公開稱馬清鏗「Daddy」 男方主動餵食曬恩愛

「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗早前爆出婚外情。雖然五索曾透露事件曝光後，男方有微言，但五索未有因此而變得低調，反而愈來愈高調，更拍片改由「富商A」直接以「馬先生」稱呼對方；近日，五索孖馬清鏗遊瑞士，首度公開她與男方的互動片段，已為對方誕下四名孩子的她，更直呼馬清鏗為Daddy。



五索連日來在社交網大曬遊瑞士的豪華生活，當中不時聽到馬清鏗毫不避忌在旁說話，似乎男方亦不介意關係曝光。其中五索以「奇怪的一晚」分享短片，見二人在車廂中正在前往餐廳，街道外面一片紅色的燈光，片中首次傳來馬清鏗的聲音，並問五索：「呀好野！紅燈區喎，驚唔驚呀？（五索：驚呀！）」 其後，五索在進餐期間竟發現食物中有硬物，並驚訝表示：「點解仲有啲殻喺裏面嘅？仲有粒殼喺度啊Daddy」馬清鏗說：「唔係啩，你問吓佢啊！」五索相當不滿這個龍蝦餐，並指二人吃了一萬蚊港元。

接著發生了最搞笑的事情，二人離開餐廳時滿地積雪，但的士司機拒絕上來餐廳門口接載，最後穿着高踭鞋的五索，跟馬清鏗要沿住雪路行落斜路，五索更公開以Patrick 稱呼馬清鏗說道：「啱啱我同Patrick都好似滑雪咁上車，跣到嘔」此時，馬清鏗發現自己的鞋底甩了，並大呼：「爛咗啊，shit」不過他卻表示對鞋已經十多廿年前了，原來富豪都有如此慳家的一面。五索續瘋狂大笑，並指：「所有奇怪嘅事情就只會發生喺你身上，真係好騎呢」而馬清鏗就無奈表示：「咩話，有咩咁好笑？」最後，酒店職員幫忙在馬清鏗的鞋頭綁上了一個精美蝴蝶結，場面十分搞笑。