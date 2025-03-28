五索高調放閃公開稱馬清鏗「Daddy」 男方主動餵食曬恩愛

「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗早前爆出婚外情。雖然五索曾透露事件曝光後，男方有微言，但五索未有因此而變得低調，反而愈來愈高調，更拍片改由「富商A」直接以「馬先生」稱呼對方；近日，五索孖馬清鏗遊瑞士，首度公開她與男方的互動片段，已為對方誕下四名孩子的她，更直呼馬清鏗為Daddy。
五索連日來在社交網大曬遊瑞士的豪華生活，當中不時聽到馬清鏗毫不避忌在旁說話，似乎男方亦不介意關係曝光。其中五索以「奇怪的一晚」分享短片，見二人在車廂中正在前往餐廳，街道外面一片紅色的燈光，片中首次傳來馬清鏗的聲音，並問五索：「呀好野！紅燈區喎，驚唔驚呀？（五索：驚呀！）」 其後，五索在進餐期間竟發現食物中有硬物，並驚訝表示：「點解仲有啲殻喺裏面嘅？仲有粒殼喺度啊Daddy」馬清鏗說：「唔係啩，你問吓佢啊！」五索相當不滿這個龍蝦餐，並指二人吃了一萬蚊港元。
接著發生了最搞笑的事情，二人離開餐廳時滿地積雪，但的士司機拒絕上來餐廳門口接載，最後穿着高踭鞋的五索，跟馬清鏗要沿住雪路行落斜路，五索更公開以Patrick 稱呼馬清鏗說道：「啱啱我同Patrick都好似滑雪咁上車，跣到嘔」此時，馬清鏗發現自己的鞋底甩了，並大呼：「爛咗啊，shit」不過他卻表示對鞋已經十多廿年前了，原來富豪都有如此慳家的一面。五索續瘋狂大笑，並指：「所有奇怪嘅事情就只會發生喺你身上，真係好騎呢」而馬清鏗就無奈表示：「咩話，有咩咁好笑？」最後，酒店職員幫忙在馬清鏗的鞋頭綁上了一個精美蝴蝶結，場面十分搞笑。
翌日，五索再分享撘纜車上山頂對住雪景大嘆午餐的片段，準備開餐前，五索說道：「我估呢個牛扒應該唔會太好食」馬清鏗回應謂：「唔好食啊，好熟呀？ medium rare 變 medium well？ （五索：OK喎，又好食喎！） 好食就得啦」 其後，馬清鏗竟主動出手餵五索品嚐自己那份食物，實行高調放閃，相當恩愛。五索食飽飽後，拍片重提早前「生蛇」時，衛蘭留言安撫她，並無辜被網民圍插一事，她表示：「衛蘭就喺IG關心我，之後就比全港網民圍插，問佢知唔知我嘅背景？仲上埋新聞。香港人嘅快樂就係建基於個人是非，同埋做一個道德X嘅高地。」五索輕佻地續指：「而我嘅快樂就係建基於環遊全世界，過最好嘅生活，你哋繼續圍插我啦，bye bye 香港人。」鏡頭一轉，見五索以chok 爆姿態行路，負責操刀拍攝的馬清鏗即謂：「你行得太快啦。」網民都大讚馬清鏗風趣幽默，平易近人。