亞洲超星團｜丁子朗挑曲《活著Viva》張勝希被踢走火爆拂袖離座

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》，今晚（6日）播出的第7集是《亞洲超星團》第二次公演分組選歌環節，這次分組將採取專項考核方式進行，有3組Vocal隊3組Rap隊，4組Dance隊，並根據練習生在第一次公演舞台獲得的星耀值排名進行；由排名較後的練習生先進行選擇，排名較高的練習生若發現心儀隊伍已滿，可要求一名排名低於自己的練習生離開隊伍，賽制相當殘酷！

正式分組時氣氛緊張，排名較後的香港代表丁子朗和區珀豪一開始孖住揀了《2 Baddies》，可惜張櫈都未坐暖就很快被踢走，只好齊齊挑戰《活著Viva》，但二人事後仍表現樂觀，丁丁說：「覺得呢首歌好有氣氛，可帶動到觀眾。」區珀豪則謂：「大街小巷都聽過，連我爹哋都會唱呢隻歌。」