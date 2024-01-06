亞洲超星團｜丁子朗挑曲《活著Viva》張勝希被踢走火爆拂袖離座

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》，今晚（6日）播出的第7集是《亞洲超星團》第二次公演分組選歌環節，這次分組將採取專項考核方式進行，有3組Vocal隊3組Rap隊，4組Dance隊，並根據練習生在第一次公演舞台獲得的星耀值排名進行；由排名較後的練習生先進行選擇，排名較高的練習生若發現心儀隊伍已滿，可要求一名排名低於自己的練習生離開隊伍，賽制相當殘酷！
正式分組時氣氛緊張，排名較後的香港代表丁子朗和區珀豪一開始孖住揀了《2 Baddies》，可惜張櫈都未坐暖就很快被踢走，只好齊齊挑戰《活著Viva》，但二人事後仍表現樂觀，丁丁說：「覺得呢首歌好有氣氛，可帶動到觀眾。」區珀豪則謂：「大街小巷都聽過，連我爹哋都會唱呢隻歌。」
一心挑戰Rap組《X》的文佐匡因為排名較後，慘被排名較高的朱永強踢走，朱永強直言：「我覺得你的聲線不太適合這首歌。」雖然萬般不情願，文佐匡仍尊重賽制無奈轉組，更傷心到一度扁嘴。文佐匡事後解釋：「佢都未聽過我唱Rap，點知我聲線唔啱？」另外，排名前10名的郭殿甲踢走選定《2 Baddies》的張勝希，難以接受事實的張勝希愕然反問：「能告訴我理由嗎？」並心有不甘拂袖離座，嚇得現場的超星練習生交頭接耳說：「他生氣了。」火藥味十足！