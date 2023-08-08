亞洲超星團｜丁子朗變身宣傳片被嘲「瞬間變X頭」 網民跪求無綫放人

除了入圍囝囝的官方宣傳照片，微博亦陸續分享參賽者做出大會變身手勢影片，引來最多人討論的參賽者有李權哲、汪穆清、江信熹、尹俊嵐、張勝希、林展爍、梁詩煜、郭殿甲、奧利、陳鑫昊、譚奕天等。至於香港代表張鎬濂就獲得媽媽洪欣、繼父張丹峰、陳法蓉等為他打氣及宣傳。

丁子朗遭網民狂笑

另一香港代表丁子朗，他在ig透露自己每天的生活都只有跳舞和唱歌，並留言表示希望呈現最好的舞台，又謂自己從新出發。然而，網民對他參賽感到錯愕，除了批評他的官方照被p到認唔到之外，連他的官方變身宣傳影片亦遭網民嘲笑。丁子朗一向予人健康、陽光味男孩的感覺，做完一系列動作之後，被網民笑他「瞬間變X頭」，大陸網民更謂看得令人尷尬，「真的有人可以看畢整段視頻？」、「太油了！」、「TVB放過他吧」、「嚇死人」、「天啊！好可怕！好油！」、「還是回去做主持吧！」

一眾參賽者在片中可以穿上自己的服裝做出一系列動作，之後做出官方的A字手勢再變身成為官方的白衫牛仔褲造型。本身這個手勢加變身，已經令網民笑他們抄《美少女戰士》，加上眾人變成官方打扮之後，又變得太過油頭粉面，出現極大反差，引來不少人討論。