亞洲電影大獎2024｜梁朝偉憑《金手指》角逐影帝 撼《富都青年》吳慷仁

第17屆亞洲電影大獎將於今年3月10日假香港西九文化區的戲曲中心舉 行，屆時頒獎典禮將於亞洲電影大獎學院官方YouTube頻道同步直播。 今屆亞洲電影大獎包共有35部來自24個國家或地區的電影作品，競逐16個電影獎項，並於今天由亞洲電影大獎學院主席王英偉，以及㇐眾香港新生代演員，包括陳湛文、陳苡臻、朱鑑然、麥沛東、栢天男、譚旻萱，公布入圍名單。

《 12.12 ：首爾之春》獲最多提名 35部入圍作品涵蓋不同類型，爭持激烈，由黃晸珉夥拍鄭雨盛的韓片《12.12：首爾之春》（12.12 The Day），以南韓1979年「雙十二政變」為藍本，展現在軍事獨裁政權下幕僚間的內心掙扎，並於今屆亞洲電影大獎中囊括六項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剪接及最佳攝影。同樣獲得六項提名的是憑《Drive My Car》揚威康城影展的日本導演濱口竜介新作《無邪之境》（Evil does not Exist），獲提名本屆最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳攝影、最佳剪接及最佳原創音樂；電影以鄉郊小鎮被發展商看中發展成豪華度假村為背景，透過種種衝突探索人性矛盾。去年5月離世的藏族導演萬瑪才旦執導遺作《雪豹》，以及斯里蘭卡導演普拉沙納維然尼奇（Prasanna VITHANAGE）執導的《Paradise》，則分別獲得四項提名。

《年少日記》獲三項提名 在㇐眾入圍作品中，香港電影《年少日記》、《金手指》同樣獲得三項提名。《年少日記》側寫香港社會家庭及教育制度問題，獲最佳男配角、最佳新導演及最佳剪接提名；改編真人真事，以1970年代為背景的《金手指》則獲最佳男主角、最佳造型設計及最佳美術指導提名，梁朝偉憑《金手指》鬥《富都青年》的吳慷仁。以殘障院舍虐待事件為藍本的《白日之下》，梁雍婷則獲最佳女配角提名。透過㇐對新移民姊妹講述身分認同和家庭關係的《但願人⾧久》獲最佳新演員提名。至於影后方面，以12歲之齡榮封金馬獎史上最年輕影后的林品彤，以《小曉》入圍最佳女主角，對手有蔣勤勤、鄭裕美、周冬雨及菊地凛子。