亞洲電影大獎2024｜梁朝偉憑《金手指》角逐影帝 撼《富都青年》吳慷仁

《 12.12 :首爾之春》獲最多提名

35部入圍作品涵蓋不同類型,爭持激烈,由黃晸珉夥拍鄭雨盛的韓片《12.12:首爾之春》(12.12 The Day),以南韓1979年「雙十二政變」為藍本,展現在軍事獨裁政權下幕僚間的內心掙扎,並於今屆亞洲電影大獎中囊括六項提名,包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剪接及最佳攝影。同樣獲得六項提名的是憑《Drive My Car》揚威康城影展的日本導演濱口竜介新作《無邪之境》(Evil does not Exist),獲提名本屆最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳攝影、最佳剪接及最佳原創音樂;電影以鄉郊小鎮被發展商看中發展成豪華度假村為背景,透過種種衝突探索人性矛盾。去年5月離世的藏族導演萬瑪才旦執導遺作《雪豹》,以及斯里蘭卡導演普拉沙納維然尼奇(Prasanna VITHANAGE)執導的《Paradise》,則分別獲得四項提名。