今期睇咩戲？黑亞當／獵戰／給自己的情歌／餘命10年／巴黎夜旅人間／劇場版 擅長捉弄人的高木同學

港產片氣勢如虹，今個星期輪到外語片發力，最多noise一定係DC超級英雄片《黑亞當》，暫時電影評價參差，不過作為娛樂片應該合格有餘。鍾情警匪動作片嘅朋友可以選擇韓片《獵戰》，另外今個星期上映嘅法國電影《巴黎夜旅人間》，清新溫暖，感覺如一邊聽bossa nova一邊漫步巴黎街頭。

《黑亞當》

被賦予遠古眾神之力的Black Adam(狄維莊遜)被強大力量侵蝕而黑化，因而遭到埃及眾神封印於古墓之中近五千年，現在意外地被解放出來，重臨人間的他準備以他不一樣的方式捍衛正義……

賣點：外國影評劇情評價超低分，超級英雄電影睇得high都收貨嘅。

《獵戰》

一名北韓高級官員申請庇護後，南韓中央情報局（KCIA）的海外組組長朴平浩（李政宰 飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛 飾）同時收到命令，必須找出深藏於局內、一名叫東林的北韓間諜。而當東林開始洩露可能危及國家安全的最高機密時，兩名組長更分別被指派互相調查對方。二人頃刻變成敵對關係，更甚是若未能順利揭發內奸，自己即可能遭懷疑的緊張局勢下，兩人開始逐漸步向真相⋯⋯原來他們將要應付的，是一個難以想像的驚天大陰謀 — 暗殺南韓總統！ 一場關於信念的考驗，在猜度與警惕之間，究竟誰是獵物？誰是獵人？

賣點：李政宰首部自編自導作品，型男、車戰、槍戰有齊！

《給自己的情歌》

勢娫（廉晶雅 飾）婚後一直全心為家庭奉獻，一天得知自己患上絕症，向老公陳奉（柳承龍 飾）提出人生最後同時最荒誕的生日禮物：「尋找初戀情人」！陳奉百般不願意下帶著勢娫，憑一幅超過30年的舊照片踏上尋找初戀之路。走遍全韓國，人生各個階段的珍貴的回憶一一浮現，初戀的青澀爛漫，熱戀的甜蜜悸動，與朋友家人的甜酸苦辣……一段倒流到70年代的時光，同笑同哭地走到現代，每個閃耀的瞬間，都給你與我人生最溫暖的共鳴。

賣點：笑中有淚，淚點在於做人阿媽老婆竟然要有絕症先得到老公、仔女關心，韓國女人唔易做！

《餘命10年》

20歲少女高林茉莉 (小松菜奈 飾) 被診斷患上絕症，僅剩10年壽命，決心不再談戀愛。就在此時，她在校友會重遇對人生感到迷惘的同學真部和人(坂口健太郎 飾)。至今過著不同人生的兩個人，因為這場相遇急速拉近距離。當美好回憶增加的同時，剩下的時間也逐漸減少……面對一場還未開始就已經看到盡頭的戀愛，兩人的最終決擇是？

賣點：故事作者自身經歴，帶定紙巾入場。

《巴黎夜旅人間》

1981年，中年女子剛被丈夫拋棄，養活兩個青少年子女的重擔驟然落到肩上。工作經驗是零的她，幾經挫折終找到電台深宵談心節目的接線工作，短暫陪伴無眠的夜間旅人。她收留偶然認識的流浪少女，給予她溫暖港灣；率性自由的少女，反過來助她漸漸走出失意。縱使只是彼此生命的美麗過客，仍能從相遇相知中療癒傷痛，再度輕身上路。

賣點：康城得獎導演米高艾斯作品，入選柏林影展主競賽單元。難以形容嘅溫柔。

《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》

這是一段發生在某年夏天，優美的小小青春故事── 升上中學的少年西片，與和他同班、常對他捉弄嬉戲的少女高木，心裡開始對往後的未來充滿著期待與不安。 在中學最後一次暑假的前一天裡，他們在神社裡看到一隻名叫小花的小貓。因為找不到母貓的身影，西片和高木兩人展開了一段一起照顧小貓的暑假時光。 到底兩人的關係會如何進展呢?

賣點：甜甜日本動畫。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載