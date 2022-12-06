仔仔一堂｜開船P突出感情線 10位型男鬥肌被嫌太保守

王賢誌（Vinci）監製及主持的同志真人騷節目《仔仔一堂》，上星期開播後引起不少話題，外界反應亦相當正面，Vinci率領一眾型男近期頻頻曝光，既亮相熒光幕又到電台開咪受訪。
Vinci做埋經理人
昨晚，《仔仔一堂》播完第6集之後，Vinci例牌跟節目的參加者Juzco、Nelbon、Ray、Louis、Carson及身在台灣的Kevin輪流開直播，性格可愛又搞笑的Kevin表示，很想到香港參與宣傳，他與Louis異口同聲稱很喜歡Do姐(鄭裕玲)，希望可以上對方主持的電台節目；將於聖誕來港的Kevin，更叫身為經理人的Vinci代他攞Do姐簽名。
上遊艇開P曬肌肉
《仔仔一堂》安排10位出櫃型男展開配對，之後會再加入多兩位參賽者，而節目先安排眾人在飯局上互相認識，之後就分成兩組到街市買餸對決，第七集到第九集，就安排10位型男上遊艇開P，除了為Vinci慶祝生日外，「仔仔」們在鏡頭前更大曬肌肉玩遊戲，安排時間讓參加者跟心儀對象互相交流，開始突出之間的感情線。在近日曝光的船P照片中，可見畫面的確甚有睇頭，可惜網民卻嫌一眾香港代表作風「保守」，全部均穿着沙灘褲，只有Kevin最慷慨，以緊身泳褲上陣。
今晚讓路停播一集
因應江澤民逝世，追悼大會今日在北京人民大會堂舉行，TVB多個節目也要讓路，原定今晚播出第七集的《仔仔一堂》亦暫停一天，順延至明晚同時段播映。Vinci昨日開live提到未來三集是他最心水的其中三集，對於第九集改到星期五播出令他更開心，相信觀眾到時定會很吊癮，還笑言大家睇完之後成個Weekend都會好䒐䒏(俗寫忟憎)。