仔仔一堂｜開船P突出感情線 10位型男鬥肌被嫌太保守

王賢誌（Vinci）監製及主持的同志真人騷節目《仔仔一堂》，上星期開播後引起不少話題，外界反應亦相當正面，Vinci率領一眾型男近期頻頻曝光，既亮相熒光幕又到電台開咪受訪。

Vinci做埋經理人

昨晚，《仔仔一堂》播完第6集之後，Vinci例牌跟節目的參加者Juzco、Nelbon、Ray、Louis、Carson及身在台灣的Kevin輪流開直播，性格可愛又搞笑的Kevin表示，很想到香港參與宣傳，他與Louis異口同聲稱很喜歡Do姐(鄭裕玲)，希望可以上對方主持的電台節目；將於聖誕來港的Kevin，更叫身為經理人的Vinci代他攞Do姐簽名。