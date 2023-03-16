任賢齊做一日燒臘飯店老闆 真燒鵝髀招呼黃德斌伍允龍

任賢齊昨日抵港，一落機即趕到會展，到場景內的「任賢齊燒臘飯店」巡視業務，充當一天店長，帶埋新鮮熱辣燒鵝髀，招呼戲中兩位演員黃德斌和伍允龍，三人穿梭場景內的橫街窄巷，還在道具麻雀枱前耍樂拍照，又與電影監製莊澄在場景布置大合照，場面墟冚，非常熱鬧。

寰亞電影以重磅電影《九龍城寨：圍城》作藍本，於今年「香港國際影視展2023」 攤位布置場景，小齊大讚攤位布置非常有趣，說：「寰亞電影還原香港七十和八十年代的九龍城寨的環境、建築、生活方式，原汁原味。電影《九龍城寨：圍城》很多精彩的動作場面，還有兄弟之間情誼，很多故事串連，非常期待上映。」小齊看到以他命名的燒臘飯店布置，勾起他最初到香港拍電影時美味回憶，他說：「我最初認識的香港美食文化，並不是推著車子賣的點心，而是香港的燒臘，叉燒、燒鵝、燒鴨和臘腸，對於我是充滿回憶的香港味道。」