伍仲衡否認跟無綫搶人 與洪心怡還原炒魷時間線

伍仲衡、洪心怡、布志綸昨日於「麥當勞叔叔之家」觀塘家舍舉行《星級心靈音樂之夜》慈善音樂會，是次活動成功籌得$52,965。洪心怡在音樂會上唱出不同歌曲，就連布志綸亦大讚對方的聲音非常有穿透力，唱情歌也充分情感，自己很好奇對方的感情世界，沒想到洪心怡竟答︰「自己係同電視劇拍拖，代入個女主角度囉。」

伍仲衡與洪心怡受訪時，談到遭無綫炒魷一事，二人還原時間線。伍仲衡表示自己在7月7日參與一個由中文大學舉辦的《校園好聲音》，擔任評審，節目由無綫製作，他指當日聽完洪心怡唱歌之後，非常喜歡，於是約她試音及開live，坦言對方的聲音真的很好，於是萌生簽對方為旗下歌手的念頭。

他表示知道無綫有找洪心怡，但直至10月的時候，洪心怡向他表示不簽無綫，自己才跟對方傾合作及簽約，直至11月22日才宣布自己簽了洪心怡。洪心怡表示一開始有跟無綫傾合作，但最後都是沒有答應跟無綫簽約。她表示自己跟伍仲衡的理念較相近，她坦言希望在音樂上發展較自由，有意朝創作歌手方向發展。伍仲衡相信洪心怡跟他合作，是覺得二人有火花。 伍仲衡表示在11月22日宣布簽洪心怡之後幾日，便收到無綫電話，通知他之後不用錄影《中年好聲音3》。洪心怡被問到何時拒絕無綫邀約，她表示在《J Muisc》錄影前已經拒絕。伍仲衡稱11月頭才約洪心怡及洪母一齊見面，傾合約。

由於伍仲衡待洪心怡拒絕無綫之後，才跟她簽約，但仍遭無綫炒魷魚，他卻稱不覺對方小器，自己也沒有嬲無綫。他說︰「莫道你在選擇人，人亦能選擇你。TVB係陪伴我成長，而且呢幾年佢又俾咗好多綜藝節目、拍劇呢啲，令我喺街上面多人識咗，我係好感恩。可能佢哋有某啲考慮換人，正如你份part time做完，以後會唔會再做，冇人知㗎。」 伍仲衡表示跟洪心怡簽合約，沒有規定不准她拍拖，總之做到結婚前，更鼓勵對方去拍拖令自己有多些情感。他亦表示會為洪心怡寫歌及舉行小型音樂會。