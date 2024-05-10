伍富橋收埋「私己」買巨型鑽戒 遭富貴老婆質疑：點解你有咁多錢

現年29歲的伍富橋（Alvin）去年與富家女太太梁兆楹（Shirley）拉埋天窗，而男方自從「嫁入豪門」即被封為「億萬駙馬」，二人婚後不時公開曬恩愛。日前是伍富橋與Shirley 的結婚兩周年紀念日，伍富橋出盡法寶冧老婆，除了翻唱多首老婆最愛Twins的歌曲，又去高級餐廳撐枱腳，男方更並驚喜送上三卡大鑽戒，不過卻遭老婆不停質問：「點解你有咁多錢」，場面相當搞笑。
伍富橋在嘆燭光晚餐期間，拿出一個首飾盒，Shirley接過後並在枱底打開禮物，原來是一隻水滴型的鑽石戒指，目測起碼有三卡，六位數字起跳。Shirley非常興奮，但同時她又十分愕然老公的錢從何來，她表示：「嘩，點解嘅？邊個買畀你？邊個叫你買呀？（咩買俾我啊，我買俾你㗎）邊個畀錢你買呀？（我自己囉）你自己攞錢出嚟買？點解你會有咁多錢嘅？（每個月儲啲儲啲就有）。」Shirley繼續質問：「真定假㗎？水晶嚟呀？咩呀？Mom畀錢你重新鑲呀係咪呀？冇可能！冇可能！你點解會有咁多錢？」
伍富橋非常無奈，並叫老婆先試一試，雖然Shirley表示鍾意，但他繼續將重點放在伍富橋的私己錢上，並表示：「點解你會有咁多錢？我而家要重新考慮你呢個人。你講大話呃我呀，我係唔會沉溺喺呢啲物質上嘅嘢，我而家要了解件事嘅根源，就係你係一個好多秘密嘅人，我而家開始要密切咁觀察你。」伍富橋其後再貼文笑言：「幻想嗰啲感動、流涕、擁抱，係唔會出現喺我老婆身上，睇嚟要再努力啲搵錢！有興趣減肥，增肌減脂，越野跑訓練，吹水，打發時間，歡迎DM！」