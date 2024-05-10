伍富橋收埋「私己」買巨型鑽戒 遭富貴老婆質疑：點解你有咁多錢

現年29歲的伍富橋（Alvin）去年與富家女太太梁兆楹（Shirley）拉埋天窗，而男方自從「嫁入豪門」即被封為「億萬駙馬」，二人婚後不時公開曬恩愛。日前是伍富橋與Shirley 的結婚兩周年紀念日，伍富橋出盡法寶冧老婆，除了翻唱多首老婆最愛Twins的歌曲，又去高級餐廳撐枱腳，男方更並驚喜送上三卡大鑽戒，不過卻遭老婆不停質問：「點解你有咁多錢」，場面相當搞笑。

伍富橋在嘆燭光晚餐期間，拿出一個首飾盒，Shirley接過後並在枱底打開禮物，原來是一隻水滴型的鑽石戒指，目測起碼有三卡，六位數字起跳。Shirley非常興奮，但同時她又十分愕然老公的錢從何來，她表示：「嘩，點解嘅？邊個買畀你？邊個叫你買呀？（咩買俾我啊，我買俾你㗎）邊個畀錢你買呀？（我自己囉）你自己攞錢出嚟買？點解你會有咁多錢嘅？（每個月儲啲儲啲就有）。」Shirley繼續質問：「真定假㗎？水晶嚟呀？咩呀？Mom畀錢你重新鑲呀係咪呀？冇可能！冇可能！你點解會有咁多錢？」