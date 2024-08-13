何伯無家可歸 與何太恩愛不再前後腳搵酒店留宿

76歲何伯與43歲何太早前接受TVB節目《東張西望》訪問受到網民關注，何伯與子女因財失義，卻被外界質疑是公屋富戶，加上在未加名下長居何太的公屋，積極打擊濫用公屋的房屋署署長羅淑佩表示會嚴肅跟進事件，強調有違規必定執法。

鬧房署職員「X街」

上周五，房署已向何伯何太發信，指若何伯繼續居住在該公屋的話，就會再發出搬遷通知書，導致何伯變得無家可歸，夫妻二人連日來入住酒店，網民亦發現兩人行蹤，何伯何太昨日黃昏出現天水圍一酒店，並在警察陪同下拖篋離開；同日晚上，何太在另一酒店開直播，透露原本下榻天水圍某酒店，卻被「黑粉」投訴，遭酒店趕走，鬧爆該酒店及黑粉，何太揚言要跟房屋局局長何永賢對話，並表示：「我需要同何局長對話！我星期五已經同你啲房屋署職員傾好咗，我遵從你哋Order，從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」何太在直播中多次表示自己被不法分子逼害及誣衊，自爆為租酒店花了幾千蚊，更鬧房署職員「X街」。至於何伯則認為與老婆太恩愛，招來黑粉妒忌，黑粉最終目的是想拆散二人。