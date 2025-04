31歲的何依婷(Regina),2023年12與圈外男友Cedric結婚,近日即將迎來家庭的新成員。她自去年底宣布懷孕後,已經暫別幕前工作,專心養胎,更選擇向監製辭演《新聞女王2》,但在這段期間,不時在社交平台上,分享孕期生活的小點滴,滿滿的母愛溢於言表。

在最近的IG帖子中,Regina分享了懷孕的心情,她宗道:「Can’t wait for this little human最後合體的時光,我會想念每一次產檢,懷著緊張又興奮的心情窺探你的樣子。」她還自爆榮升母親後變得更加勇敢,「我會記得害怕抽血打針的我,但孕期為了你,我變得勇敢了!」