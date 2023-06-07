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娛樂
2023-06-07 17:37:14

何啟華被「Dee哥2.0」Aaron爸認錯係兒子 Dee姐陳海寧拒抗情侶檔：唔覺得亂倫咩？

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Dee家族首度合體！Dee哥 (何啟華)今日出席太古城中心的「閃電俠．神速閃現」活動，首次與Dee姐(陳海寧)和《全民造星V》的Dee哥2.0(Aaron 梁浩朗)世紀同場，促成網民最期待的畫面。3位阿Dee公認「撞樣」，估不到連Aaron的雙親都差點認錯阿仔，Aaron首次以個人身份出席大型公開活動，父母親身撐場順便集郵與Dee哥和Dee姐合照，Aaron爸更透露在化妝間驟眼看Dee哥，一度誤以為他是兒子！Dee哥聞言即哈哈大笑表示，要跟Aaron交換鎖匙，他續稱父母都有留意Aaron，笑言兩人的父母可以深度交流一家親。

3位公認「撞樣」的Dee哥、Dee姐和「Dee 2.0」Aaron首度同場。(林俊源攝) 3位公認「撞樣」的Dee哥、Dee姐和「Dee 2.0」Aaron首度同場。(林俊源攝) 3位公認「撞樣」的Dee哥、Dee姐和「Dee 2.0」Aaron首度同場。(林俊源攝) Aaron父母親身捧兒子場，順便與Dee哥和Dee姐集郵。(林俊源攝) 游學修扮阿Dee亂入「Dee家族」。(林俊源攝) Dee家族首度合體，Dee哥何啟華、Dee姐陳海寧和「Dee2.0」首次同場出席活動。

港版閃電俠 Vs 撞樣family

3位「家人」首次同場大感興奮，Dee哥笑言，正好證實了多元宇宙的存在，3人笑談合作大計，包括港版超級英雄電影、朝夕共對的處境喜劇和旅遊節目等。Dee哥認為，可索性拍港版「閃電俠」Dee哥與Aaron不用特效也可分身，減低製作成本，Dee姐就演Supergirl；至於拍處境喜劇就可合演「最撞樣的family」，不過就為誰演3人的父母而傷腦筋，最後決定石頭爆出最有科幻；Aaron就提議拍笑言旅遊節目，趁外地人不認識他們，可以扮失散孤兒，齊齊呃飲呃食至於節目名，Dee哥就提議「三條Dee」，不過就似乎有點「行」。

Dee哥與「Dee哥2.0」，果然「撞樣」。(林俊源攝) Dee哥與「Dee哥2.0」，果然「撞樣」。(林俊源攝) Dee哥與「Dee哥2.0」，果然「撞樣」。(林俊源攝) 「Dee哥2.0」Aaron首次出席公開活動。(林俊源攝) 「Dee哥2.0」出席Hot Toys「 閃電俠．神速閃現」主題展覽揭幕活動。(林俊源攝) Dee哥出席Hot Toys「 閃電俠．神速閃現」主題展覽揭幕活動。(林俊源攝) Dee姐出席Hot Toys「 閃電俠．神速閃現」主題展覽揭幕活動。(林俊源攝) Dee姐出席Hot Toys「 閃電俠．神速閃現」主題展覽揭幕活動。(林俊源攝) 「Dee哥2.0」Aaron出席Hot Toys「 閃電俠．神速閃現」主題展覽揭幕活動。(林俊源攝)

Dee哥唔睇好《造星V》Aaron

晉身《造星V》60強的Aaron梁浩朗率先出席活動，現場亦有粉絲舉牌撐場，被問到跟Dee哥似樣有何好處？他就笑言，今朝獲「Dee的羊」(Dee哥粉絲)愛屋及烏，請飲咖啡，已感受滿滿的愛。不過，「Dee哥2.0」的名字太長，可想過另改新名？Dee姐就提議叫「Dee Dee」，Dee哥就笑言，「人哋爹地媽咪聽到唔開心喎！」問他睇看Aaron跑出嗎？Dee斷言，「絕對不睇好Aaron，跟我似樣梗瀨嘢，《造星》要跳唱和靚仔，但唔緊要，可以向戲劇發展，唔好諗住做歌手偶像。」

Dee姐被問到，如果跟Aaron組情侶檔如何？她就耍手擰頭，「點解似樣要拍拖，我有少少唔明，你哋見到兩個似樣的人拍拖，唔會覺得唔舒服，唔覺得亂倫咩？」

Dee哥忘記通知fans club今日出席活動，派心道歉。(林俊源攝) Dee哥扮閃電俠派心，維肖維妙。(林俊源攝) Dee哥忘記通知fans club今日出席活動，令粉絲趕不及帶大型燈牌撐場。(林俊源攝)
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