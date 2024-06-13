何太人物關係圖笑到癲 林峯陳卓賢姜濤都關事

《東張西望》的何伯個案，意外令何太成為網絡紅人，她在抖音更設有粉絲區與網民交流。早前翁靜晶在直播表示會向「大媽」出律師信，其後有人將有關片段轉載至抖音平台，何太就激動留言回應鬧爆翁靜晶。

日前有網民整合有關何伯何太的人物關係圖，沒想到連不關事的林峯、姜濤、陳卓賢等統統被拉落水，令網民笑到噴飯。從網上流出的關係圖所見，除了有訪問過何伯夫婦的兩位《東張》主持外，還有惡搞他們的李思捷、阮兆祥。此外，凡發表過有關何伯何太事件的人都被拉進去，包括有甄妮、翁靜晶、林作以及房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩。

有網民整了一個人物關係圖，估不到有幾位不關事的人都被加進去。

姜濤盧瀚霆都有份

由於署長羅淑佩是著名的Hellosss，所以網民把陳卓賢的頭像加到人物關係圖內。因為何太的網名叫「千語BB生活語錄」，因此網民再把吳千語的頭像加進去，並稱她們的關係是「大家都叫千語」，林峯是吳千語的舊愛，所以亦被加入人物關係圖內。不過，最大纜扯唔埋的算是葛綽瑤，因為她在《季前賽》的角色有個外號叫「河馬」，網民一直也是稱呼何太做「河馬」，令葛綽瑤榜上有名，關係是「大家花名一樣係河馬」。她過去曾跟姜濤及盧瀚霆合作，繼而令二人也加進關係圖內。

有網民笑言當中不少關係是「夾硬嚟」，並替林峯、姜濤、盧瀚霆等感到無奈。亦有人認為既然加得MIRROR其中三子，理應加整隊MIRROR到整個人物關係圖才算完整。