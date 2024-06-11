何太又強調唔係貪何伯450萬 翁靜晶回應「買律師牌」言論

《東張西望》的何伯個案至今仍成為網民茶餘飯後的話題，何太更成為網上紅人，試過開直播跟何伯咀對咀，又不時回應網民的提問，日前她在抖音粉絲群組錄音回應有關貪錢指控，稱何伯無論如何都要拿回450萬，否則「死都唔眼閉」。
何太在錄音稱何伯「俾啲不孝仔女搞到得半條人命」，更稱他們搞到何伯「差啲死咗」。她再三強調自己不稀罕450萬元，「我老公死咗既話，我燒嗰啲真錢畀佢呀，得未？450萬真係太少呀，護理佢老人家身體都唔得架，都未夠吖，萬一有咩重病，係咪？」她又指如何伯過身，會拿對方的錢去做慈善，到時會捐出去。
何太批評翁靜晶
早前翁靜晶曾在直播談論何伯到銀行提款的個案，提及過去有關案例及銀行處理手法。有網民就內容在何太的抖音粉絲區提起，何太就激動表示「嗱，你再提呢個律師嘅名呢，我證明你同佢係一派，一派胡言呀你。」並不停批評翁靜晶。
反問邊到有得買律師牌
昨日(10日)翁靜晶在其YouTube頻道回應有關言論，她說︰「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我想問有得賣嗰個人係邊度有得買呀？我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」更笑言發表有關言論的人「都幾傻」。
有人以為錢就係一切
翁靜晶稱自己12歲入行，老中青的人都認識她，見證自己的成長，「人哋鍾意講，咪由得佢講囉，最緊要就係，係咪事實？同埋傷唔傷害到你囉，如果講啲咁傻嘅嘢出嚟嘅人，傷害嘅就係自己喇！尤其是你自己又唔係咁得人鍾意嘅，你仲要又話房屋署長又點又點，咁你覺得你咁做法，鍾意你嘅人係多咗定唔鍾意你嘅人會多咗呢？」繼而講解事務律師及大律師的分別，以及自己成為律師的經過。
她亦借一名內地女士來港開戶口，並用錢賄賂銀行職員的個案作為引子，稱「有啲地方我哋覺得可以俾錢就可以做到㗎喇，但香港係唔得嘅，因為香港有ICAC，咁所以我哋就唔可以用錢去買嘅。講嘢嘅人，佢做嘢嘅模式就係『錢就係一切，你有錢就可以買到任何嘢喇』，咁可以講俾你聽，好難喇！同埋香港法庭係非常之難買通嘅。」
不點名指有人怕窮
她稱有些人的價值觀是以金錢去衡量價值，並認為有錢才會成功，「其實成唔成功呢個定義唔係你自己畀自己㗎！係社會俾你嘅評價。」
她又分享媽媽教導她的說話，她說：「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，因為佢哋窮到怕喇，佢哋唔可以再俾自己去返嗰個位度，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢，唔係我哋所可以明白，佢哋經歷嘅慘況唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」