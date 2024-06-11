何太又強調唔係貪何伯450萬 翁靜晶回應「買律師牌」言論

《東張西望》的何伯個案至今仍成為網民茶餘飯後的話題，何太更成為網上紅人，試過開直播跟何伯咀對咀，又不時回應網民的提問，日前她在抖音粉絲群組錄音回應有關貪錢指控，稱何伯無論如何都要拿回450萬，否則「死都唔眼閉」。

何太在錄音稱何伯「俾啲不孝仔女搞到得半條人命」，更稱他們搞到何伯「差啲死咗」。她再三強調自己不稀罕450萬元，「我老公死咗既話，我燒嗰啲真錢畀佢呀，得未？450萬真係太少呀，護理佢老人家身體都唔得架，都未夠吖，萬一有咩重病，係咪？」她又指如何伯過身，會拿對方的錢去做慈善，到時會捐出去。

何太批評翁靜晶 早前翁靜晶曾在直播談論何伯到銀行提款的個案，提及過去有關案例及銀行處理手法。有網民就內容在何太的抖音粉絲區提起，何太就激動表示「嗱，你再提呢個律師嘅名呢，我證明你同佢係一派，一派胡言呀你。」並不停批評翁靜晶。 反問邊到有得買律師牌 昨日(10日)翁靜晶在其YouTube頻道回應有關言論，她說︰「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我想問有得賣嗰個人係邊度有得買呀？我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」更笑言發表有關言論的人「都幾傻」。