何太自爆遭背叛壓力大宣布暫停直播　改以才女身份與網民互動

何伯與何太於去年接受《東張西望》訪問，哭訴仔女攞走450萬而一夜成名，更有網民為佢哋於社交平台開設「何伯&新何太關注組」。何太不時開直播，起初與何伯感覺甜蜜，但之後於直播期間鬧何伯，引來滿滿負評，又被人舉報濫用公屋。何太日前於YouTube頻道「煊煊玲玲生活紀錄」宣布將暫定直播，同時化身才女身份與大家互動。

何太：幾個網台為流量煽動網民圍追堵截我和何生

何太日前發文表示要暫時告別，指原先係想透過直播分享生活中嘅美好，結識更多志同道合嘅朋友，但估唔到迎接佢嘅係一場無法逃脫嘅噩夢，更斥責被三個網台狙擊：「以丁偉西、畜牲峰、光頭花生為首的幾個網台，為了所謂的流量和熱度，毫無底線。他們煽動大批網民，對我和何生圍追堵截。不管我們走到哪裡開直播，辱罵聲、詆毀聲就跟到哪裡。走在大街上，都能感受到那些充滿惡意的目光，聽到不堪入耳的侮辱，這些惡意像一張無形的大網，將我們緊緊束縛。」續指，要嚴厲譴責呢啲網台，勸喻社會各界共同抵制：「他們把欺負我這個女人和何生這位老人當作獲取流量的工具，完全喪失了做人的道德底線。我希望社會各界能夠共同抵制這種惡劣行為，讓網絡回歸純淨，讓惡意無處遁形。」

不過，何太表示更令佢心寒嘅係身邊朋友嘅背叛：「曾經我毫無保留地信任，換來的卻是在背後的狠狠一擊。」何太分享，喺雙重打擊下，每分每秒承受巨大壓力，因此決定停止直播一段時間，用嚟休息和提升自己。