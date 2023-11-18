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娛樂
2023-11-18 19:00:10

何超盈自揭產後有社恐 不滿出席婚宴近照流出

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何超盈不滿出席婚宴近照流出。

何超盈不滿出席婚宴近照流出。

已故賭王何鴻燊四房33歲大女何超盈，2019年嫁哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas），同年8月誕下女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey），其後何超盈一改作風，生活非常低調，就連社交平台亦甚少更新。近日，她擔任姐妹團的照片曝光，超盈罕有在微博發文直斥不滿近照被公開，更透露自己產後患上社恐。 

何超盈早前Fit爆現身好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）及彭慧中等擔任姐妹團，及後婚宴合照於網上流出，她一度在IG限時動態貼出與林心兒的貼頭合照，並表示：「This is the only photo I’m allowing with consent. Thanks for respecting my privacy.（這是唯一得到我同意的照片，謝謝尊重我的私隱）」

 

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這是何超盈唯一得到同意發佈的照片。

這是何超盈唯一得到同意發佈的照片。

其後，何超盈於微博撰長文大表不滿，坦言事前已明言不准發布其任何照片：「最近剛剛參加了一個婚宴，一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』。 因為一些私人理由，所以我對鏡頭還是有點恐慌和希望可以在調整克服自己之前，希望可以低調和慢慢開始分享，可是我還沒有完全準備好 。今天看到新聞，只有少數人擁有那些照片，而且根本報紙連提及都不敢提示從哪裏來的。不想有任何不好的壞的氣場，反正出賣/假圖也不是第一次。向好的方面去想，只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度。我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。這一張是我願意她願意的。其他圖別要再用了。我的閨蜜林心兒。」 有網民留言稱她現在身材fit爆，不要太介意，甚至指她在家族被孤立，超盈則表示︰「我只是低調，因為有社恐。不好看的照片我有很多，那我怎樣，要不能放過每一個機會要跟小孩子拍照片繼續出門。最好的身材已經過去了，我要接受現實，我現在已經是一位媽媽了，健康就可以啦。」

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