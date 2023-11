何超盈自揭產後有社恐 不滿出席婚宴近照流出

已故賭王何鴻燊四房33歲大女何超盈,2019年嫁哈佛學霸男友辛奇隆(Thomas),同年8月誕下女兒「荷包蛋」辛千覓(Audrey),其後何超盈一改作風,生活非常低調,就連社交平台亦甚少更新。近日,她擔任姐妹團的照片曝光,超盈罕有在微博發文直斥不滿近照被公開,更透露自己產後患上社恐。

何超盈早前Fit爆現身好友婚禮,並與林建岳女兒林心兒(Elly)及彭慧中等擔任姐妹團,及後婚宴合照於網上流出,她一度在IG限時動態貼出與林心兒的貼頭合照,並表示:「This is the only photo I’m allowing with consent. Thanks for respecting my privacy.(這是唯一得到我同意的照片,謝謝尊重我的私隱)」