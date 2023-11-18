何超盈自揭產後有社恐 不滿出席婚宴近照流出

其後，何超盈於微博撰長文大表不滿，坦言事前已明言不准發布其任何照片：「最近剛剛參加了一個婚宴，一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』。 因為一些私人理由，所以我對鏡頭還是有點恐慌和希望可以在調整克服自己之前，希望可以低調和慢慢開始分享，可是我還沒有完全準備好 。今天看到新聞，只有少數人擁有那些照片，而且根本報紙連提及都不敢提示從哪裏來的。不想有任何不好的壞的氣場，反正出賣/假圖也不是第一次。向好的方面去想，只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度。我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。這一張是我願意她願意的。其他圖別要再用了。我的閨蜜林心兒。」 有網民留言稱她現在身材fit爆，不要太介意，甚至指她在家族被孤立，超盈則表示︰「我只是低調，因為有社恐。不好看的照片我有很多，那我怎樣，要不能放過每一個機會要跟小孩子拍照片繼續出門。最好的身材已經過去了，我要接受現實，我現在已經是一位媽媽了，健康就可以啦。」