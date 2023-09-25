何韻詩相隔7年再推新歌 振作返回歌手本位 ：最赤裸的一次

因為疫情關係，令阿詩的歌唱事業亦停頓了幾年，她坦言内心一直都想搵方法做返呢件事，「好多壓力，自己畀、人哋畀都有，成個大環境好多嘢發生，以前模式已經唔可行，尤其由疫情開始之後，有一段時間好迷惘，再摸索﹑再振作匿埋寫歌，搵一個適合自己音樂語言，有好多嘢唔同咗，對上一次出歌已經係2016年《親愛的黑色》，甚至乎嗰個Moment，個方法都已經唔適合呢刻自己。」

何韻詩自2016年推出歌曲《親愛的黑色》後，相隔7年，終再推出全新廣東歌《威廉》。久未露面的她，今日（25日） 更現身商台接受《叱咤樂壇》訪問宣傳，她笑言：「我今日好早起身，似小學生去郊遊，有少少覺得做番新人感覺，自己駕車嚟，感覺好得意，好多嘢唔同咗。」

上堂學填詞

《威廉》由阿詩一手包辦曲詞，她坦言以前歌詞有人寫，近年覺得係要自己寫，「呢幾年覺得硬係要自己寫，呢6、7年我經歷嘅變化，好難托人幫我寫，回歸最原本音樂，用音樂表達自己。」而新歌亦為阿詩找到了抒發的出口，找回了歌手本位，她感嘆過程艱辛漫長，「我記得喺2020年疫情時間，我同大家一樣停咗，冇咗寫歌動力，生活上都Freeze咗，去到某個位，我經常同朋友傾，對方叫我去行山﹑郁下，嗰個動作令我想去郁喇，由嗰個moment開始，上online course學寫歌，過程令我重新愛上寫歌，之前有10年時間好怕寫歌，但上咗堂後好鍾意，好Free好開心，變番學生，我推薦創作人歌手去上堂，reboot所有嘢。」《威廉》跟以往的歌曲大不同，「係有啲奇妙，畀大家有感受嘅空間，成件事係好Personal，好耐好耐嘅經歷，我可以話題材同感受係最赤裸一次，唔想解釋得太清楚。」

首度與明哥合作

阿詩今次邀來相識多年好朋友黃耀明首度合作，她表示：「請明哥做監製，佢首先係有驚，話『唔好嘛』，第一次講係兩年幾前，可想而知中間慢嘅程度好驚人，大家中間冇催大家，就冇咗件事，年初Podcast停咗，要正正經經做番歌手，唔可以再等，好多嘢想Output用音樂講，停Podcast係破釡沉舟，呢單嘢要開始，正經去開始件事，李端嫻共同監製，分演角色，有少少似同學仔﹑另一個係爸爸。」最後，阿詩亦透露另外還有三首歌進行中，令一眾粉絲都非常期待。