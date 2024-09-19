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娛樂
2024-09-19 15:52:21

佘詩曼自認貪靚4歲穿耳窿 為林峯演唱會開金口驚驚地又好爽

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佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝)

佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝)

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佘詩曼出席首飾品牌90周年活動，分享穿戴首飾心得，並自爆從小已貪靚，為戴靚靚耳環，4、5歲就要求媽咪帶她穿耳窿，事後更不停照鏡。她表示有時也會買一些首飾獎勵自己，但都是量力而為，自己特別喜愛戴戒指，並透露有次外出沒有戴戒指，令她周身不聚財。

佘詩曼與陳坤(右三)出席珠寶店活動。(娛樂組攝)

佘詩曼與陳坤(右三)出席珠寶店活動。(娛樂組攝)

挑戰Sammi歌暗爽

同場還有陳坤，她表示有留意對方的作品，覺得對方好man。她又分享在林峯演唱會大開金口的感受，自言拖了一個月才揀獨唱歌曲，最後挑選了一首自己最愛的歌。她稱雖然唱Sammi 歌曲是向難度挑戰，但驚驚地的感覺好爽。問到為何不唱自己歌，她認為演唱會要唱些大家有共鳴的歌曲，自己的歌未必大家都識。提到林峯明年去紅館開騷，阿佘即謂︰「哎呀！唔知呀！唔知呀！我到時會去睇！(林峯大讚你100分喎！)多謝！(有冇信心多咗！)冇！」
 

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佘詩曼今日特別明艷照人。(娛樂組攝)

佘詩曼今日特別明艷照人。(娛樂組攝)

收到一個好喜歡的劇本

提到阿佘在「亞洲內容大獎2024」獲得獎項，她表示因為自己太忙，未能到台灣出席，於是交由高海寧代領，稍後希望可以抽到時間跟劇組慶祝。問到在《延禧攻略》合作過的吳謹言、洪堯宣布結婚，阿佘表示自己也是待他們公開宣布才知道，有傳訊息給他們送上祝福。

她表示近日收到一個很喜歡的劇本，但因為明年頭要開拍《新聞女王》，所以現在非常謹慎考慮，除非看完劇本是真的很愛，否則不會考慮連續八、九個月連開兩部劇集，擔憂影響表現。

佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝) 佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝) 佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝) 佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝) 佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝) 佘詩曼出席珠寶店活動，她表示最愛買戒指。(娛樂組攝)

 
 
 