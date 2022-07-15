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娛樂
2022-07-15 15:55:31

余德丞離巢TVB搵到滿足感 傳收入達6位數

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余德丞

前TVB力捧上位小生余德丞（Dickson），今年5月突然宣佈已離巢，與TVB結束8年賓主關係。余德丞回復自由身後，除咗擔任電台節目客席主持、亮相Now Sports節目及經營個人影片頻道發展之外，佢噚日（14日）孖住同樣已離巢嘅簡淑兒現身荃灣出席活動，工作接踵而來。

余德丞透露下星期現身ViuTV

早前有傳余德丞收入高達6位數字，而喺接受傳媒訪問就被問係6位數字嘅頭、中定係尾時，滿意收入嘅Dickson直言係頭中，希望好快可以去到尾。佢仲話唔係話要搵幾多錢先至開心，而係可以喺工作中搵到樂趣，呢種開心同滿足感係之前未必搵到。

余德丞亦表示現時有唔同嘅工作接洽中，而佢亦會篩選合適嘅工作。佢亦透露下星期會以嘉賓現身ViuTV綜藝節目。至於喺網上平台嘅發展，Dickson表示為自己個人影片頻道諗題材拍片，佢覺得好好玩，而過程亦令佢有滿足感。不過如果觀眾嘅反應麻麻哋，佢都可以不斷嘗試，可以多啲嘗試及測試一下大眾接受余德丞嘅程度，呢個亦係佢選擇離巢嘅其中一個原因。另外，Dickson仲透露正為頻道計劃開新節目，而新節目將會有小劇場及邀請女嘉賓作客傾下偈。

余德丞早前為「9BoThew 膠保廢」頻道做客席主持，拍攝一條關於香港最伏餐廳嘅試食影片，期間佢哋挑戰兩間出名嘅伏餐廳。喺影片出街後，嗰間港式平民扒房嘅老闆揚言要告佢哋誹謗及要求佢哋道歉。Dickson回應事件時表示冇特別回應，亦冇再理會事件嘅發展，不過佢就話自己嘅作風係分享開心及自己鍾意嘅嘢，所以拍一啲有爭議嘅嘢，唔係佢嘅範疇。

余德丞影片截圖

余德丞影片截圖

余德丞影片截圖

余德丞影片截圖

余德丞影片截圖

余德丞影片截圖

余德丞

余德丞

余德丞IG

余德丞

余德丞

余德丞IG

余德丞

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余德丞

余德丞

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余德丞

余德丞

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余德丞

余德丞

余德丞IG

余德丞

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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