保錡自認離譜過193：錯事我係排第一 亨仔@ROVER狂食沙蟲搞到入院

ERROR隊長梁業(肥仔)和吳保錡，昨日(25 日)聯同MIRROR、COLLAR、P1X3L、5G和ROVER出席《全民造星Family》記者會，被問到最想與哪位《造星》族人時，在比賽中「梗頸四」的肥仔就想與所有第四名的師弟妹合作，保錡就大膽表示想與花姐再合作，在舞台上演《殺死我的經理人》，而唯一樂隊ROVER就成為最多師兄師姐合作之選。

與花姐重演《殺死我的經理人》？

肥仔、吳保錡和師弟ROVER四子卓金樂(Kim)、王希晉、陳鎮亨(享仔)和雷濠權(Jason Loi)於活動後受訪，保錡談到「殺死我的經理人」大計時，就希望由MIRROR12子跳水，重演「飛彈」花姐的經典場面，「因為有危險嘅嘢我哋唔做。」他在台上又感演「Marker-Ville」(MakerVille)，「因為《全民造星》大家庭，許多師兄都做錯唔同嘅事，但我係做得最多，錯事我係排第一，希望新嘅《全民造星》師兄唔好追過我，嘅我就做唔到第一，咁我喺「Marker-Ville」起碼有一件事係排第一，就係做錯事。」他直言連193郭嘉駿都遠遠被拋離，「佢叫正常離譜，我係太離譜。」問到會否唱Kiri. T《至少做一件離譜的事》時，他就表示其實已自備一首，「因為『Marker-Ville』好有策劃，我哋排緊一個時間，睇下有冇機會出更離譜嘅嘢。」問到他與菊梓喬的關係，保錡繼續不表態，「我哋唔講對方，支持多啲大家就得，努力加油。」

ROVER首次倒數活動，更與一眾《造星》師兄同台，Jason Loi率先表示，其實最想跟《造星》的第一支樂隊「死腳膠」(aka ERROR)合作，亨仔亦和應，希晉亦表示可以跟Titanic(何啟華)一齊scream，又自薦跟肥仔跳舞，怎知被肥仔一口拒絕：「唔好嘥時間，因為都唔夠時間排。」談到ROVER的團綜《ROVER綜藝咁樣樣》，保錡自爆本來有份拍攝，但最後無緣現身，惟有轉做忠實觀眾，即時模仿四子在節目中的bite，維肖維妙，保錡笑言如果由他做導師，會教四子講粗口，「除咗希晉講咗一講，個節目好少粗口，嘥咗10點半時段。」