保錡自認離譜過193：錯事我係排第一 亨仔@ROVER狂食沙蟲搞到入院

ERROR隊長梁業(肥仔)和吳保錡，昨日(25 日)聯同MIRROR、COLLAR、P1X3L、5G和ROVER出席《全民造星Family》記者會，被問到最想與哪位《造星》族人時，在比賽中「梗頸四」的肥仔就想與所有第四名的師弟妹合作，保錡就大膽表示想與花姐再合作，在舞台上演《殺死我的經理人》，而唯一樂隊ROVER就成為最多師兄師姐合作之選。
與花姐重演《殺死我的經理人》？
肥仔、吳保錡和師弟ROVER四子卓金樂(Kim)、王希晉、陳鎮亨(享仔)和雷濠權(Jason Loi)於活動後受訪，保錡談到「殺死我的經理人」大計時，就希望由MIRROR12子跳水，重演「飛彈」花姐的經典場面，「因為有危險嘅嘢我哋唔做。」他在台上又感演「Marker-Ville」(MakerVille)，「因為《全民造星》大家庭，許多師兄都做錯唔同嘅事，但我係做得最多，錯事我係排第一，希望新嘅《全民造星》師兄唔好追過我，嘅我就做唔到第一，咁我喺「Marker-Ville」起碼有一件事係排第一，就係做錯事。」他直言連193郭嘉駿都遠遠被拋離，「佢叫正常離譜，我係太離譜。」問到會否唱Kiri. T《至少做一件離譜的事》時，他就表示其實已自備一首，「因為『Marker-Ville』好有策劃，我哋排緊一個時間，睇下有冇機會出更離譜嘅嘢。」問到他與菊梓喬的關係，保錡繼續不表態，「我哋唔講對方，支持多啲大家就得，努力加油。」
ROVER首次倒數活動，更與一眾《造星》師兄同台，Jason Loi率先表示，其實最想跟《造星》的第一支樂隊「死腳膠」(aka ERROR)合作，亨仔亦和應，希晉亦表示可以跟Titanic(何啟華)一齊scream，又自薦跟肥仔跳舞，怎知被肥仔一口拒絕：「唔好嘥時間，因為都唔夠時間排。」談到ROVER的團綜《ROVER綜藝咁樣樣》，保錡自爆本來有份拍攝，但最後無緣現身，惟有轉做忠實觀眾，即時模仿四子在節目中的bite，維肖維妙，保錡笑言如果由他做導師，會教四子講粗口，「除咗希晉講咗一講，個節目好少粗口，嘥咗10點半時段。」
肥仔自爆亦參與了一集，「我好發覺佢哋都幾蠢，好天真。(有何忠告？)本色演出，當佢哋成長就會變壞，我以前就好似佢哋，係俾你哋3個(ERROR)帶壞。」 接著肥仔談到在《Error 死腳膠千萬巨蛋自作夢》浸溫泉全裸，遇上有私家駛過，保錡笑言，「架車啲乘客目瞪口呆，見到龐然巨物，嚇到講英文What the F__K！」ROVER四子忍不住爆笑，當被問到可合全裸時，嚇到不知所措，你推我讓。
四子分享拍節目入院經歷，亨仔自爆，「因為我好鍾恴食海鮮，沙蟲都係海鮮，我係咁食，因為有蛋白質，過咗半個鐘，唞唔到氣，塊面紅晒，要即刻入醫院打針，打退敏感針。」Jason指他當日獨自默默吃沙蟲，突然整塊面紅腫起來，亨仔解釋：「因為冇食午餐，好肚餓，食咗十幾廿條。」保錡和肥仔爆笑之餘，對師弟深表尊敬，保錡笑言，「肚餓食沙蟲真係respect，肥仔肚餓會發脾氣，自己俾錢買嘢食。」至於第五集Kim扮「黑面」想激嬲希晉，但希晉一直忍耐，希晉自言節目出街後，竟被朋友指他很假。