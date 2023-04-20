保錡32歲有感借新歌激勵自己︰唔好原地踏步

ERROR成員吳保錡(Poki)繼去年年尾推出了《Am I Crazy?》後，今年第一首派台歌《Echo My Heart》繼續以Band Sound示人。 今次Poki繼續找來Jason Kui擔任監製，作曲有來自日本的Josef Melin 及 MiNE，作詞的部份就找來鍾雪操刀。Poki道：「我自己好鍾意One OK Rock和Linkin Park，今次好想做一首真正的J-Rock作品，所以Jason Kui幫我搵咗曾經為日本特撮片《幪面超人》系列做歌嘅班底嚟幫我作曲編曲，所以今次真係一首日本歌！」

有感自己退步 至於歌詞部份，Poki找來鍾說操刀，全因對方很明白他的想法。Poki談及歌詞主旨道：「今次係想用跑步借喻我嘅人生。今年年頭我參加咗人生第一個10公里賽事，喺賽道上見到好多人都跑，不論男女老幼，任何階層都跑，過程中大家都會令自己愈嚟愈進步。我而家32歲，感覺到自己都有可能退步，但跑步就令自己有進步嘅感覺，而且好多困難、逆風嘅環境下都可以衝破。」Poki曾深度思考，處於劣勢，是否等於一定要放棄？但他很快就否定了，更說：「只要一直向前行向前衝，一定可以衝破所有難關！」