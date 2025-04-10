傅穎作客李珊珊頻道真情剖白入行轉變：以前細個會cool啲

現年40歲的傅穎Theresa（現名傅寶誼）昨日（9日）作客李珊珊的YouTube頻道《三坐山Mount Trio》大談近況及出道至今的心路歷程，Theresa分享自己是一名佛教徒，兼且真情剖白：「覺得有自己嘅改變喺度，以前細個會cool啲，同埋好少笑，有好多驚嘅位，長大後放鬆咗好多，覺得好多嘢都冇乜所謂。」

聽粗口打冷震真相

李珊珊在節目中向Theresa提問「聽到粗口就會嘔」，Theresa回應：「唔係嘔，係打冷震。其實唔係聽粗口打冷震，嗰陣時有一場戲係希望我講粗口，我好少講粗口，我唔可以喺屋企個廳對住屋企人講粗口，就匿埋喺廁所試下講，講完出嚟第一個反應真係打咗個冷震。」李珊珊則安慰Theresa，同時分享記者需要面對標題的壓力。

Theresa近年經常被外界質疑容貌再升級，她對於醫美的看法：「我唔反對，我覺得女仔最緊要有自信，唔好傷害人，好淺表面嘅嘢可以做。」李珊珊為Theresa抱不平，並指現實中看過Theresa素顏的樣貌非常美：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。