熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-10 17:56:25

傅穎作客李珊珊頻道真情剖白入行轉變：以前細個會cool啲

分享：
傅穎（現名傅寶誼）昨日（9日）作客李珊珊的YouTube頻道大談近況。

傅穎（現名傅寶誼）昨日（9日）作客李珊珊的YouTube頻道大談近況。

adblk5

現年40歲的傅穎Theresa（現名傅寶誼）昨日（9日）作客李珊珊的YouTube頻道《三坐山Mount Trio》大談近況及出道至今的心路歷程，Theresa分享自己是一名佛教徒，兼且真情剖白：「覺得有自己嘅改變喺度，以前細個會cool啲，同埋好少笑，有好多驚嘅位，長大後放鬆咗好多，覺得好多嘢都冇乜所謂。」

李珊珊則安慰Theresa，同時分享記者需要面對標題的壓力。

李珊珊則安慰Theresa，同時分享記者需要面對標題的壓力。

聽粗口打冷震真相

李珊珊在節目中向Theresa提問「聽到粗口就會嘔」，Theresa回應：「唔係嘔，係打冷震。其實唔係聽粗口打冷震，嗰陣時有一場戲係希望我講粗口，我好少講粗口，我唔可以喺屋企個廳對住屋企人講粗口，就匿埋喺廁所試下講，講完出嚟第一個反應真係打咗個冷震。」李珊珊則安慰Theresa，同時分享記者需要面對標題的壓力。

Theresa近年經常被外界質疑容貌再升級，她對於醫美的看法：「我唔反對，我覺得女仔最緊要有自信，唔好傷害人，好淺表面嘅嘢可以做。」李珊珊為Theresa抱不平，並指現實中看過Theresa素顏的樣貌非常美：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。

 

adblk6
Theresa素顏的樣貌非常美。

Theresa素顏的樣貌非常美。

回應缺席鄧麗欣個唱原因

Theresa回應缺席鄧麗欣個唱原因：「其實大家都咁大個人都會有自己嘅工作，我都想去，我之前都同我啲Fans講我想去，我知道會有演唱會，但係真係搵中間人同我傾嘅時候，我已經真係傾好咗工作，同埋簽咗合約，真係冇辦法，咁只能夠做嘢。」她指所謂的中間人就是舊唱片的同事。被問到認為自己是否適合群體生活，她直言：「我唔可以講話我唔適合，真係唔係好擅長（說話），喺我哋嘅年代，冇話IE人去區分，而家先有呢啲測試。我覺得娛樂圈可能比較I人。」

Cookies七位成員合體大唱《心急人上》。(娛樂組攝)

Cookies七位成員合體大唱《心急人上》。(娛樂組攝)

自爆昔日向經理人黃柏高主動要求出寫真集

談及昔日與「金牌經理人」的黃柏高（Paco）合作：「我最近睇到嘅新聞，我都知道佢啱啱病好返。」她憶述與Paco當年的溝通是比較直接，並表示：「其實我都驚點樣同老闆溝通，曾經有入Paco間房話我想出寫真集。」她透露Paco直接答應提出的要求。至於會否希望相約Paco食飯，她表示：「我想呀！我諗有好多人嘅大部份聯絡方式都冇，我又換咗電話。」

傅穎靚女相。 傅穎靚女相。

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad