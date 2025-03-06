傳姜濤現身Jisoo@BLACKPINK見面會 陳卓賢將出發倫敦巡唱心情緊張

MIRROR成員姜濤(Keung To)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安（Edan Lui)及陳卓賢(lan Chan)，今日以品牌大使身份現身中環商場出席「ULTIMUNE 山茶花之約互動體驗館」活動，現場三層企滿fans，姜糖和神徒再次同場，秩序良好，四子亦走近fans群派心打招呼，並分享在忙錄生活中的護膚心得。

Ian忙到出晒煙 四子受訪分享近況，Ian入圍角逐最佳新演員及最佳原創電影歌曲，他表示感到很榮幸可以參與《久別重逢》，獲得提名是意料之外的事，希望將來可以跟電影圈的前輩合作及學習。他表示獲提名已感開心，而自己忙於巡唱準備，加上又要籌備4月的小組show，分身不瑕，所以未有時間看電影，留意有份角逐的對手。他透露巡唱的前期功夫準備得七七八八，問到細榮是否隨團出發，他說︰「佢好似唔去，但佢都有睇住所有嘢，一路有幫我手，好多謝佢。」

姜濤現身 Jisoo@BLACKPINK見面會？ 剛一take考獲車牌的姜濤表示，雖有計劃買車但仍未睇中適合型號。問到會不會問身邊的隊友借車，他怕擔心會弄花，並立即問身邊的Ian「你肯唔肯借？」Ian即扮聽唔到問︰「吓？」姜濤指Ian一定不會借車，因為Ian是很愛錫車子的人，而Edan就更表示沒有車。他表示學車的初衷是想學識一個技能及到海外自駕遊。 談到近日盛傳MIRROR成員將現身Jisoo@BLACKPINK的香港見面會，其中一位是姜濤，他聞言感愕然，但未有否然，「傳吓先。」當記者追問若是事實是否開心時，以及是否要練韓文時，他就答：「係係係。」

Anson Lo開心同阿Sa食飯 Anson Lo早前在米蘭跟蔡卓妍(阿Sa)撐枱腳，他笑謂當日食飯途中突然想說︰「我細個聽你嘅歌」，但不敢說出來，大家只是閒聊及品嚐當地菜式，更自爆請食飯。問到他有沒有在阿Sa面前唱Twins的歌，Anson Lo笑謂下次。日前MIRROR幾位成員上電台接受訪問，Edan爆料Anson Lo是唯一一位識美式足球的人，指他為了跳舞放棄去美國受訓。Anson Lo表示自己對這部份的記憶空白一片，相信身邊的兄弟可能比他更清楚。

Edan將濕身拍「妹豬組」團綜 Edan近日錄製新歌，他坦言有難度，花姐著他要加油，姜濤聞言指花姐聽完他的新歌就好嬲。Anson Lo推出的新歌大談haters，他表示不只是談自己，相信其他人也會遇到無中生有，被人針對，而自己出道幾年，所以要向hates「致敬」一下。問到他為一班haters出歌，可能令神徒呷醋，他稱在唱片會有一首專寫給神徒的歌。問到MIRROR的小組團綜內容，Edan表示「妹豬組」將會去韓國拍攝，更稱內容非常精彩，包括品嚐韓國料理，對於他被爆會濕身，Anson表示去浸溫泉，但自己到時會著羽絨全個人浸落去。屬於「禿鷹組」的Ian表示不知道要拍團綜，在旁的隊友說稱「無一倖免」。