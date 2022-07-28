傳Anson Lo歌迷會賣旗一半人no show 僅得生粉落力幫手

MIRROR紅館演唱會正舉行得如火如荼，12個歌迷會為偶像今次初上紅館出盡法寶造勢。惟日前傳出Anson Lo的歌迷會原定有近二百多人參與香港拯救貓狗協會的賣旗活動，沒料到最後只得一半人出席，就算有出席的歌迷，亦僅拿起旗袋拍照便交還給機構，令機構工作人員大感無奈。
網上節目主持潘小文於節目中提到，他原本跟支持者打算參與香港拯救貓狗協會的賣旗活動，惟有歌迷會向機構表示會動員270人，由於人數所限，潘小文等未能參與賣旗。潘小文指機構在星期二跟歌迷會確認人數，惟昨日僅得一半人出席，而出席人士全穿上歌迷會的衣服，並拿起旗袋拍照。她說︰「呢個歌迷會出席嘅一半都唔知有冇，都算啦！拎個旗袋打完卡，就求其入啲錢入去，甚至原封不動交返俾個機構！」
一半人缺席賣旗
潘小文不點名批評這個歌迷會的做法︰「如果你哋係用呢個姿態幫人賣旗就唔好去啦！唔好咁樣害人，人哋賣旗活動只得一次，如果佢哋未來3年唔達標，就冇得再賣旗。有啲歌迷會係威係勢，但要講得出做得到，唔好威完就算！呢件事好討厭！唔好咁樣害人！」她又指該機構一星期前已跟該歌迷會協商，沒想到事情變成這樣，令機構大失預算。
生粉自發參與活動
潘小文所指的歌迷會，估計是Anson Lo的歌迷會。翻看歌迷會的IG專頁，他們於本月12日出帖文呼籲歌迷參與香港拯救貓狗協會賣旗活動。至於機構的IG，其限時動態分享了不少賣旗活動照片，未知是否時間所限，未見有Anson Lo歌迷會的照片，僅得數名生粉(Anson Kong的粉絲暱稱)幫手的合照，該機構更留言說︰「多謝一眾生粉琴日大力支持賣旗日！」