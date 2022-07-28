傳Anson Lo歌迷會賣旗一半人no show 僅得生粉落力幫手

有歌迷會參與香港拯救貓狗協會賣旗活動，但竟然有一半人沒有出席。

MIRROR紅館演唱會正舉行得如火如荼，12個歌迷會為偶像今次初上紅館出盡法寶造勢。惟日前傳出Anson Lo的歌迷會原定有近二百多人參與香港拯救貓狗協會的賣旗活動，沒料到最後只得一半人出席，就算有出席的歌迷，亦僅拿起旗袋拍照便交還給機構，令機構工作人員大感無奈。

網上節目主持潘小文於節目中提到，他原本跟支持者打算參與香港拯救貓狗協會的賣旗活動，惟有歌迷會向機構表示會動員270人，由於人數所限，潘小文等未能參與賣旗。潘小文指機構在星期二跟歌迷會確認人數，惟昨日僅得一半人出席，而出席人士全穿上歌迷會的衣服，並拿起旗袋拍照。她說︰「呢個歌迷會出席嘅一半都唔知有冇，都算啦！拎個旗袋打完卡，就求其入啲錢入去，甚至原封不動交返俾個機構！」