其後有居住在元朗、天水圍的鏡粉,分享自己利用MIRROR成員燈牌作照明用途的照片。其中以姜濤及AK的燈牌最犀利,只需一個燈牌便照亮整個客廳。他們留言說︰「燈牌開一邊已經照亮全間屋」、「今次真係:姜濤, You light up my life!我全家都話要多謝姜濤呀!一塊燈牌照亮全家!」、「唯一一次批准前妻喺屋企開呢塊燈牌……又真係光芒四射嘅!」、「為下一次停電做好準備,睇黎要整啦!」有人提到早前何啟華的燈牌在《Chill Club》頒獎禮搶盡風頭,認為只要有何啟華的燈牌,相信可以照亮整個大西北。