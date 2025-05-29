光明大押｜呂爵安對團綜贊助出爭拗有回應 曾為Jeremy花姐做緩衝角色

呂爵安(Edan)、謝君豪、廖子妤(Fish)等今日出席劇集《光明大押》做宣傳，Edan表示今次跟Fish有不少對手戲及交流，大家合作很有火花。他稱當時自己又考到車牌，在劇中可以一嚐揸跑車的滋味。他坦言當時很擔心會弄花車輛，但又很開心拍劇可以嘗試不同新的東西。

談到今次是第二次跟謝君豪合作，他稱今次豪哥是監製，「佢會指導埋你演出上，可以插手埋，多啲討論同研究，令我學到更多嘢。佢嘅插手唔係一定要咁做，佢會建議你點，佢會叫你去試，因為拍劇係一個好快速嘅過程，時間係有限，要係短時間做調整，做演員係幾好玩。」

唔清楚贊助條款 Edan的團綜《呂濤米Lo Seoul》爆出侵權風波，公司指旅行社涉侵權，旅行社老闆事後回應表示對事件感到無奈，令網民質疑ViuTV的處理手法予人是「用完即棄」。他表示只希望大家可以開開心心，因為不知道是否涉及合約及法律問題，要交由公司處理。對於網民覺得ViuTV的處理手法欠妥，他說︰「啲咁高階級嘅嘢我真係唔太清楚，但拍攝過程都好順利，大家都好融洽，希望大家互相尊重、開開心心，觀眾又睇得開心。」

Edan開心花姐Jeremy關係和睦 談到節目中， Edan跟花姐互講心底感受，他稱自己也沒有想過會有如此深入的交談，自己亦有些觸動。Jeremy分享跟花姐曾因誤會而互相討厭兼冷戰，Edan說︰「我係佢哋身邊好close嘅人，都知發生咩事。有時誤會真係無得講，都有嘗試幫手係兩邊令大家有個舒服相處模式，唔好搞到咁薑。可能Jeremy有唔開心嘅時候，我都有俾啲support佢、陪住佢，回過頭來都好深刻印象，都真係時光飛逝，都開心依家見到佢哋咁好。」他稱當時會兩邊幫下口，問到夾在中間會否感到尷尬，Edan表示沒有。