光明大押｜謝君豪大讚Edan呂爵安演技眼前一亮 影帝竟被貓貓搶戲？

謝君豪首次擔任監製兼主演的劇集《光明大押》，找來呂爵安(Edan)、Fish(廖子妤)、柯煒林(Will)、何啟華(阿Dee)和練美娟(娟姐)等合演，將於下周一(26日)開播。身兼兩職的謝君豪表示，「今次唔止係一個角色點樣處理場戲，做監製要夾好多嘢，每日都要解決好多問題，對我嚟講係好大嘅挑戰，係困難嘅，不過慢慢就學識點樣去做，每日都有嘢畀我學到，好充實。」

動員過百演員 謝君豪首拍ViuTV劇集並首任監製，自2022年開始籌備，豪哥更碌盡人情卡，「呢套劇集有百幾個角色，亦有好多場景，我覺得係完成咗一件幾乎冇可能完成嘅事。每個人都付出最大努力去完成件事，好多台前幕後嘅人都好幫手。幕後嘅基本上全部都係以前合作過。我都好感激話劇界嘅朋友、學生幫我手，仲有《選角》嘅學員，佢地其中幾位喺劇中更有份擔任重要嘅角色。」

Edan娟姐喜感有衝擊 演員方面，Edan、Fish、Will、娟姐等全部一口答應參演，謝君豪大讚曾在電影《過時．過節》合作的Edan，「上次佢飾演我個仔，今次唔係但都係差唔多嘅關係。我覺得今次同Edan合作眼前一亮，佢演戲成熟咗好多，可以將自己好多唔同諗法擺落去互相碰撞，佢同娟姐都有好好嘅喜劇衝擊效果，好睇、好吸引、好有魅力。」另一位演技備受讚賞的是貓演員「仔仔」的演技一流，更笑言被牠搶戲：「仔仔好可愛，我講嘢佢真係會望住我同埋畀反應我，大家睇下劇集就知。同埋佢個樣好得意，真係搶晒戲，但被佢搶戲係幾心甘情願。」

揭行業神秘面紗 謝君豪在劇中演當鋪二叔公林定堅「堅叔」，他形容，：「表面上就好cool，但內心係一個非常有人情味嘅人。佢以為通過佢隻眼去睇嘢，係無一樣嘢可以瞞過佢。」他又謂：「典當行業一直都好神祕，因為我從未入過當鋪，所以今次係個好好嘅機會去了解呢個行業。我相信好多人都唔係話成日入去當鋪，其實當鋪有好多故事，我覺得每一張當票背後都有唔同嘅故事。」