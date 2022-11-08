入選男配5強當贏咗 Bob爆被當紅男歌星奚落

林盛斌(Bob)演劇集《美麗戰場》與劉佩玥(Moon)演一對，被讚全劇最順眼的一對CP。Bob接受林柏希主持的網台節目《月傾會》訪問，自言估不到網民會喜愛他的演出：「平時多數都係插我多㗎嘛！激進少少討論區嗰一兩個呢，佢讚我喎！估唔到嗰個肥X都可以，咦，都感動到喎，佢喺度回顧返自己嘅故事，喂，我眼濕濕喎！」問Bob對《台慶頒獎禮》最佳男配角有否盼望，「我希望係嘅，咁起碼知道原來有機會最後五強喎，其中一個係自己嘅話呢，經已係勝出啦！」
談到最想和誰爭奪最佳男配角獎，Bob說，「第一我又幾鍾意喺《美麗戰場》入面，李成昌昌哥，即係阿威爺啦；另外我鍾意之前《痞子殿下》阿康張穎康，仲有阿朱仔朱敏瀚都係幾出㗎；《黯夜守護者》阿big boss謝東閔；咁如果你俾我再加埋《下流上車族》，我想加埋鄧智堅，智堅我覺得都好deserve個嘉許，同埋認同嘅機會！」
當紅男歌星又靚仔又盛
至於入行以來，遇過最難堪的一次遭遇，Bob話：「有一年喺我哋電台(新城)頒獎禮嘅後台，當時台長係銳哥(朱明鋭)啦， 佢話，咦，Bob呀，你錄嗰啲ID，叫我揸住個錄音機就錄嗰啲『新城電台 新年快樂』，去到某一個歌手嘅時候，先同唱片公司宣傳嗰個人講，唔好意思，我想搵阿邊個錄呢段嘢，佢睇完OK，叫我試下問下佢啦，我咪走埋去囉，唔好意思，咁我好有禮貌好客氣，可唔可以錄一錄呢段呀，一睇，跟住有個小小嘅嘖(一聲)，掉頭走咗去喎！我睇到張紙飄落地，佢又行開咗，我唔知佢有心定無意定唔小心跌咗，跟住之後個唱片公司宣傳人員話sorry sorry，我諗都知佢脾性，我心諗佢都幾大支嘢喎！」問到男歌星是誰，「當時得令啦，又靚仔又盛！」