入選男配5強當贏咗 Bob爆被當紅男歌星奚落

林盛斌(Bob)演劇集《美麗戰場》與劉佩玥(Moon)演一對，被讚全劇最順眼的一對CP。Bob接受林柏希主持的網台節目《月傾會》訪問，自言估不到網民會喜愛他的演出：「平時多數都係插我多㗎嘛！激進少少討論區嗰一兩個呢，佢讚我喎！估唔到嗰個肥X都可以，咦，都感動到喎，佢喺度回顧返自己嘅故事，喂，我眼濕濕喎！」問Bob對《台慶頒獎禮》最佳男配角有否盼望，「我希望係嘅，咁起碼知道原來有機會最後五強喎，其中一個係自己嘅話呢，經已係勝出啦！」

談到最想和誰爭奪最佳男配角獎，Bob說，「第一我又幾鍾意喺《美麗戰場》入面，李成昌昌哥，即係阿威爺啦；另外我鍾意之前《痞子殿下》阿康張穎康，仲有阿朱仔朱敏瀚都係幾出㗎；《黯夜守護者》阿big boss謝東閔；咁如果你俾我再加埋《下流上車族》，我想加埋鄧智堅，智堅我覺得都好deserve個嘉許，同埋認同嘅機會！」