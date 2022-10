全城一叮｜劉家聰生6cm腦瘤手術後曾半身不遂 影子舞傳遞正面信息 馮盈盈睇到變喊包

TVB才藝比拼節目《全城一叮》喺上星期四開始播出,節目由林盛斌(Bob)及馮盈盈擔任主持,並搵嚟伍詠薇及蔡一傑擔任嘉賓評判。節目傳承《殘酷一叮》精神,喺電視城廣邀藝員報名參加,而一班藝員亦施展渾身解數,落力為表演演出。去到噚晚(13日)嗰集,參賽藝員包括謝采芝、黃紫恩與劉展霆、方紹聰與關嘉敏、陳懿德、及劉家聰,當中入行超過20年嘅劉家聰,佢喺節目中表演影子舞,而佢背後嘅故事更加充滿洋葱,連馮盈盈都聽到變成喊包。

2018年施7小時開腦手術

劉家聰解表演完影子舞後,被阿Bob問有咩驅使佢嚟參加,佢就話:「因為可能我過去發生嘅事,我重生咗,我要話畀大家知,家聰係得㗎!」劉家聰喺2018年發現腦內生咗一個6厘米嘅腫瘤,而佢亦需要進行一個長達7小時嘅開腦手術,喺手術過程中佢經歷過瀕死嘅經驗。完成手術後,病情反覆嘅佢需要經歷半身不遂嘅考驗,靠自己嘅意志去重新行路:「做完呢個手術之後,由頭去學做一個人,學行路、學講嘢、學平衡,我自己喺泳池靠自己嘅意志去做物理治療。」之後,劉家聰再表示自己鍾意掌聲,而佢勵志嘅人生經歷及超強意志,令馮盈盈都聽到好感動,頓時變成一個喊包。

而佢喺接受訪問時就話為咗今次嘅影子舞,佢足足籌備咗一個月,「最困難係要身體配合光線方向,達到想要嘅光影效果,學習每一樣嘢都係困難,但只要有正面思想,就可以將困難簡化。」佢希望可以透過今次嘅表現,用最簡單直接嘅方式去傳遞正面信息,同埋帶出趣味性。

節目出街後,唔少網民都被佢感動,紛紛留言支持佢,例如「希望TVB給多些家聰演出的機會,支持家聰,繼續努力加油不要放棄」、「家聰加油呀」、「Ooh, very touching story. So proud of you 」及「家聰,加油呀﹗你得架。」等等。

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

劉家聰

劉家聰IG

劉家聰

劉家聰IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載