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娛樂
2022-10-14 16:20:30

全城一叮｜劉家聰生6cm腦瘤手術後曾半身不遂 影子舞傳遞正面信息 馮盈盈睇到變喊包

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劉家聰

TVB才藝比拼節目《全城一叮》喺上星期四開始播出，節目由林盛斌（Bob）及馮盈盈擔任主持，並搵嚟伍詠薇及蔡一傑擔任嘉賓評判。節目傳承《殘酷一叮》精神，喺電視城廣邀藝員報名參加，而一班藝員亦施展渾身解數，落力為表演演出。去到噚晚（13日）嗰集，參賽藝員包括謝采芝、黃紫恩與劉展霆、方紹聰與關嘉敏、陳懿德、及劉家聰，當中入行超過20年嘅劉家聰，佢喺節目中表演影子舞，而佢背後嘅故事更加充滿洋葱，連馮盈盈都聽到變成喊包。

2018年施7小時開腦手術

劉家聰解表演完影子舞後，被阿Bob問有咩驅使佢嚟參加，佢就話：「因為可能我過去發生嘅事，我重生咗，我要話畀大家知，家聰係得㗎！」劉家聰喺2018年發現腦內生咗一個6厘米嘅腫瘤，而佢亦需要進行一個長達7小時嘅開腦手術，喺手術過程中佢經歷過瀕死嘅經驗。完成手術後，病情反覆嘅佢需要經歷半身不遂嘅考驗，靠自己嘅意志去重新行路：「做完呢個手術之後，由頭去學做一個人，學行路、學講嘢、學平衡，我自己喺泳池靠自己嘅意志去做物理治療。」之後，劉家聰再表示自己鍾意掌聲，而佢勵志嘅人生經歷及超強意志，令馮盈盈都聽到好感動，頓時變成一個喊包。

而佢喺接受訪問時就話為咗今次嘅影子舞，佢足足籌備咗一個月，「最困難係要身體配合光線方向，達到想要嘅光影效果，學習每一樣嘢都係困難，但只要有正面思想，就可以將困難簡化。」佢希望可以透過今次嘅表現，用最簡單直接嘅方式去傳遞正面信息，同埋帶出趣味性。

節目出街後，唔少網民都被佢感動，紛紛留言支持佢，例如「希望TVB給多些家聰演出的機會，支持家聰，繼續努力加油不要放棄」、「家聰加油呀」、「Ooh, very touching story. So proud of you 」及「家聰，加油呀﹗你得架。」等等。

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

劉家聰

劉家聰

劉家聰IG

劉家聰

劉家聰

劉家聰IG

劉家聰

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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