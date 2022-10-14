全城一叮｜劉家聰生6cm腦瘤手術後曾半身不遂 影子舞傳遞正面信息 馮盈盈睇到變喊包

TVB才藝比拼節目《全城一叮》喺上星期四開始播出，節目由林盛斌（Bob）及馮盈盈擔任主持，並搵嚟伍詠薇及蔡一傑擔任嘉賓評判。節目傳承《殘酷一叮》精神，喺電視城廣邀藝員報名參加，而一班藝員亦施展渾身解數，落力為表演演出。去到噚晚（13日）嗰集，參賽藝員包括謝采芝、黃紫恩與劉展霆、方紹聰與關嘉敏、陳懿德、及劉家聰，當中入行超過20年嘅劉家聰，佢喺節目中表演影子舞，而佢背後嘅故事更加充滿洋葱，連馮盈盈都聽到變成喊包。

2018年施7小時開腦手術

劉家聰解表演完影子舞後，被阿Bob問有咩驅使佢嚟參加，佢就話：「因為可能我過去發生嘅事，我重生咗，我要話畀大家知，家聰係得㗎！」劉家聰喺2018年發現腦內生咗一個6厘米嘅腫瘤，而佢亦需要進行一個長達7小時嘅開腦手術，喺手術過程中佢經歷過瀕死嘅經驗。完成手術後，病情反覆嘅佢需要經歷半身不遂嘅考驗，靠自己嘅意志去重新行路：「做完呢個手術之後，由頭去學做一個人，學行路、學講嘢、學平衡，我自己喺泳池靠自己嘅意志去做物理治療。」之後，劉家聰再表示自己鍾意掌聲，而佢勵志嘅人生經歷及超強意志，令馮盈盈都聽到好感動，頓時變成一個喊包。

而佢喺接受訪問時就話為咗今次嘅影子舞，佢足足籌備咗一個月，「最困難係要身體配合光線方向，達到想要嘅光影效果，學習每一樣嘢都係困難，但只要有正面思想，就可以將困難簡化。」佢希望可以透過今次嘅表現，用最簡單直接嘅方式去傳遞正面信息，同埋帶出趣味性。

節目出街後，唔少網民都被佢感動，紛紛留言支持佢，例如「希望TVB給多些家聰演出的機會，支持家聰，繼續努力加油不要放棄」、「家聰加油呀」、「Ooh, very touching story. So proud of you 」及「家聰，加油呀﹗你得架。」等等。

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

《全城一叮》截圖

劉家聰

劉家聰IG

劉家聰

劉家聰IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載