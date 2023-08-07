全星暑假MIRROR+｜Edan拆走半組道具迎戰「王勁」Alton 「慈雲山大聲公」 Jer被Tiger喝斥唔講嘢(多圖)

MIRROR團綜《全星暑假 - MIRROR+》今晚(7日)播出第三集，由「馬鞍山巨龍」Stanley(邱士縉)、「豬仔」Jeremy(李駿傑)和「英雄輝」Frankie(陳瑞輝)組成的藍組「巨豬皮」，對戰由「王勁」Atlon(王智德)、「慈雲山大聲公」Jer(柳應廷)和Tiger(邱傲然)組成的黑組「勁柳虎」。而「綜藝前輩」Edan(呂爵安)在「氣球保護者」遊戲，則要單挑最不想遇到的「終極Boss」王勁Alton ，爆發世紀之戰。

Stanley 狂答錯 Jeremy心很累 在首個遊戲「MIRROR講咩話」中，「巨豬皮」組與「勁柳虎」組需各派兩位組員戴上耳機挑戰，一人負責出題一人負責估。「巨豬皮」派出Jeremy和Stanley作為首組挑戰的成員，負責出題的是向來耐性十足的Jeremy，負責估答案的則是Stanley，當眾人以為「巨龍與小豬」默契十足，Stanley卻瘋狂誤答，令Jeremy一臉疲累，過程中宛如跌入黑洞。而「勁柳虎」組則派出Jer與Tiger應戰，有「柳應嘈」之稱的Jer自命是「慈雲山大聲公」，在遊戲中被Tiger大聲喝問：「你講嘢吖！」各成員如何發揮個人必殺技，今晚拭目以待。