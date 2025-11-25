熱門搜尋:
娛樂
2025-11-25 13:30:00

全民造星6｜Gin Lee寸爆B5組Andy：使唔使入醫院？伍詠薇高呼B3組性感舞蹈好挑逗

Gin Lee 專業悉心教導學員，更在節目中狂爆金句，不時寸爆參賽者。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》已進入小組對決階段，上周五(21日)播出的一集，B5組在第二輪自選表演以6支結他改寫經典的《Six Strings Rhapsody》，獲一致好評，更有網友形容是《全民造星》的最佳表演之一。不過，昨晚(24日)A5組跟B5組進行指定回合Dance battle，兩組在練習時的表現同樣不太理想。A5組被排舞師責備全無準備，25號Chester亦承認隊員間氣氛散慢。

《全民造星VI》B5組「6支結他版」的《Six Strings Rhapsody》，改寫經典，驚艷一眾評判。 Gin Lee作為導師，勞心勞力，非常「Gin熬」。 A5組Dance battle。 A5組被排舞師責備全無準備。 A5組隊員包括：25號Chester、62號Lucas T.、80號Harry Kwan、42號Homing、66號John Lam以及95號ilys。 A5組跟B5組Dance battle。 B5組93號Andy，在驗收日表演時頻頻將注意力放在受傷的手指上，被Gin Lee揶揄。 B5組Dance battle。 B5組隊員包括：19號Dave、93號Andy、34號丘藍、57號Billy Chu以及81號明志。 Dave笑容很被吳林峰讚Charm。

在驗收日表演時頻頻將注意力放在受傷的手上，B5組93號Andy，Gin Lee禁不住對他揶揄：「使唔使入醫院呀？」星級助教Jason Kui更直罵Andy：「爆咗啫係咪呀？使咩全程喺度望呀？望係咪唔會痛呢？我知你痛，捱埋成個表演先啦，都係兩、三分鐘啫，係咪呀？」當頭棒喝後，兩組隊員總算發奮圖強，正式演出均獲評判讚賞。吳林峰直言感覺大家就像一team人一齊去表演，反而不像battle。自己更被他們歡樂的氣氛所感染，看得很開心，而當中Dave的笑容尤其覺得很charm。
 
最終結果A5組落敗，死亡名單95號ilys率先要被淘汰，不過ilys稱並沒有不開心的感覺，反而從比賽中找回生活的熱誠：「做緊啲自己真係想做嘅嘢，我覺得呢樣嘢先係最緊要。」至於同樣是F grade的John Lam和Homing二人中，最後雖然John Lam被淘汰，但自覺比賽只是一個過程，深信：「我嚟緊喺呢度行出去嘅風景應該一定好優美。」

伍詠薇被B3組性感舞蹈挑逗 。 25號Chester承認隊員間氣氛散慢。 32號畢佬因為居住問題，經常香港、日本兩邊走，缺席了不少排練的日子。 32號畢佬被T-Ma指似Super hero。 63號Teller被伍詠薇讚靚仔。 65號Marco是A3組中唯一F grade成員。 66號John Lam被淘汰。 93號Andy被星級助教Jason Ku責罵。 95號ilys稱從比賽中找回生活的熱誠。 King難以接受當選死亡名單，梁祖堯對他加以安慰和溝通。 T-Ma和吳林峰聽到伍詠薇的「挑逗」評價，禁不住笑起來。 伍詠薇指B3組的演出性感挑逗。 死亡名單95號ilys率先要被淘汰。 吳林峰指A3組的跳舞演出比音樂更強勁。 星級助教Jason Kui直罵Andy演出不夠專業。 梁祖堯眼見隊員被淘汰無奈地嘆氣。 梁祖堯覺得A3組的演出模稜兩可，不夠力量。

最後一回的小組對決則落在A3組和B3組身上。被梁祖堯喻為死亡跳舞組的A3組隊員包括：3號yinhei、2號VC、9號Kenrick、52號DaiMa、99號King以及65號Marco。梁祖堯認為他們同樣是有經驗和有想法的跳舞人，絕對可以自己商量出一個令人熱血沸騰的跳舞表演。不過意外地，梁祖堯卻不滿他們的排練演出，直言表演需要改動：「係完全唔夠睇，我係覺得模凌兩可，同埋energy唔夠。」而更意外的是，King竟然當選死亡名單。原來隊員認為King太強勢，合作上壓力大之餘，亦產生不少磨擦。King起初也難以接受這投票結果，但梁祖堯跟他溝通過後，King終於承應自己不足的地方，開始學懂欣賞組員的好。
 
至於成員包括：73號Yip、32號畢佬、37號紹冠、63號Teller、59號Tuzero以及14號Marcus的B3組，雖然被指為最強一組，但由於畢佬因為居住問題經常香港、日本兩邊走而缺席不少排練的日子，結果驗收日的演出表現令一眾導師顧問大大失望。
 

A3組自選項目《Ready For The騷》。 A3組的死亡名單最終落在14號Marcus身上。 B3組自選項目《Do It For Love》。 B3組成員包括：73號Yip、32號畢佬、37號紹冠、63號Teller、59號Tuzero以及14號Marcus。.

雖然排練時兩組同樣不太順利，但在正式對決時的表現卻令評判眼前一亮。吳林峰看過A3組的自選表演《Ready For The騷》後，直指：「我燃燒嗰個心呀！我係feel到呢個感覺。我覺得你哋強過個音樂好多添，特別係你有6個人嘅力量，嗰吓我係覺得個心好似卜、卜、卜咁同你哋一齊郁緊。」而B3組自選表演《Do It For Love》就被伍詠薇形容為乾淨利落，還表示：「全部都演繹得好性感，但其實你哋跳緊舞喎，成件事畀你哋吸引住，係好Sexy呀！你哋6個麻甩仔，做咗一件事好man但係好性感，好挑逗到我呀，呢件事係好難㗎。」伍詠薇更私底下一而再地讚63號Teller靚仔。

