CK奪回帳戶即改密碼

榛綦與CK的IG同時被黑客入侵,在STRAYZ的官方IG,已不能讀取榛綦的IG,而CK的帳號則成功取回。CK分享舉起V字手勢,示意拿回帳戶,但透露榛綦的IG仍未取回。她留言說︰「唉!多謝大家關心!被hack心情實在係忐忑不安徬徨躊躇憂慮惆悵緊張刺激憤怒激動,心情就好似呢張相咁lol。故事教訓我哋,乜都要做two factor authentication 同埋改個自己都唔記得嘅密碼!完。Thanks my bon bon 係我好panic嘅時候安慰我。Anyway Nat hasn’t got back her account!! 大家要幫佢集氣!」