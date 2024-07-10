全民造星V兩子組混血男團OneUp 賀邦孖Oscar拍出道歌MV選心水女神

《全民造星V》去年落幕，當中憑超高顏值備受外界關注的中英混血兒Bronny賀邦，以及擁有葡萄牙血統的Oscar方智弘，宣布以二人男子組合「OneUp」正式出道，他們首支派台歌《Ten Outta Ten》亦已經推出，為進軍樂壇打響頭炮！OneUp新歌以愛情為主題，講述男方對女方愛得極致，現實中，二人同樣曾經愛得真摯，不過提到心中女神，Bronny直言曾為Yanny陳穎欣著迷，沉醉做追星族！

兩位型男Bronny與Oscar在歌曲《Ten Outta Ten》的MV中化身深情王子，義無反顧地去愛及守護MV女主角，拍攝期間雖然時晴時雨，但無損他們首次以組合拍MV的亢奮心情，不過其中一幕，導演要求二人到6米高「懸崖」取景時，Bronny竟嚇到舉手投降，Bronny指：「導演話要站邊啲，我即刻舉手話搞唔掂，我畏高，坐喺度都感受到高度，何況要企高，之後導演話OKOK，Oscar頂替，希望嚟緊所有工作，有關高嘅嘢都由Oscar做。」