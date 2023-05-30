全民造星V｜台男團C.T.O成員Snoopy曾受羅志祥培訓 大熱靚仔Oscar出局

《全民造星V》昨晚播出第11集，在7位登場的參賽者中，有4位入圍，其中不乏已出道的藝人，來自台灣的3號Snoopy(詹仕偉)已經出道5年，是台灣男團C.T.O成員，曾參加不同選秀節目，並接受羅志祥親自培訓，亦曾在韓國出道，但受疫情影響，經理人曾透露2年收入連10萬台幣(港幣2.5萬)也沒有。表演經驗豐富的Snoopy以最擅長的跳唱取得兩盞燈加入Jay Fung和韋羅莎的組別。不過，有網民認為海外藝人參賽，有欠公平。

Ash為患癌父親參賽 另一位52號Ash(盧信宥)於2010年奪得《快樂男聲》馬來西亞區冠軍，現年32歲的Ash已出道13年，曾組成8090組合， 2012年退團單飛發展。Ash自覺欠一個機會，希望透過參加《造星V》，令患癌的父親到感驕傲。他表演的跳唱項目獲監製Edward Chan和導演陳詠燊大讚，後者直指他「非常尊重舞台」，最終取得獲3盞燈打入16強。另外，來自澳門亦已出道的81號Jason Loi，憑唱歌加打鼓取得兩盞燈入藍組，83號Carson憑兩盞燈入藍組。