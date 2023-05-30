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娛樂
2023-05-30 13:01:00

全民造星V｜台男團C.T.O成員Snoopy曾受羅志祥培訓 大熱靚仔Oscar出局

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Snoopy(詹仕偉)是台灣男團C.T.O成員。

Snoopy(前排中間)是台灣男團C.T.O成員。

《全民造星V》昨晚播出第11集，在7位登場的參賽者中，有4位入圍，其中不乏已出道的藝人，來自台灣的3Snoopy(詹仕偉)已經出道5年，是台灣男團C.T.O成員，曾參加不同選秀節目，並接受羅志祥親自培訓，亦曾在韓國出道，但受疫情影響，經理人曾透露2年收入連10萬台幣(港幣2.5萬)也沒有。表演經驗豐富的Snoopy以最擅長的跳唱取得兩盞燈加入Jay Fung和韋羅莎的組別。不過，有網民認為海外藝人參賽，有欠公平。

Snoopy已出道5年，曾獲羅志祥親自培訓。 Snoopy已出道5年，是台灣男團C.T.O成員。 Snoopy表演經驗豐富，以兩盞燈順利入圍。

Ash為患癌父親參賽

另一位52Ash(盧信宥)於2010年奪得《快樂男聲》馬來西亞區冠軍，現年32歲的Ash已出道13年，曾組成8090組合， 2012年退團單飛發展。Ash自覺欠一個機會，希望透過參加《造星V》，令患癌的父親到感驕傲。他表演的跳唱項目獲監製Edward Chan和導演陳詠燊大讚，後者直指他「非常尊重舞台」，最終取得獲3盞燈打入16強。另外，來自澳門亦已出道的81號Jason Loi，憑唱歌加打鼓取得兩盞燈入藍組，83號Carson憑兩盞燈入藍組。

來自馬來西亞的Ash為患癌父親參賽。 出道13年的Ash獲三盞燈入圍。 Ash獲讚舉手投足都尊重舞台。 83號Carson兩盞燈加入藍組。 Jason在面試時的表演，令評判大感驚喜。 來自澳門亦已出道的81號Jason Loi，憑唱歌加打鼓取得兩盞燈入圍。

Edan評Oscar跳舞好過當年阿Jer

至於賽前大熱的靚仔模特兒37號Oscar(方智弘)，在面試時被評只得個樣，唱歌跳舞都不達標，最搞笑是他跳唱Edan(呂爵安)的《Elevator》，即場被花姐拍片傳給Edan看，Edan透過電話作評論，「Errrrr……好過當時Jer(柳應廷)，鍾意佢內八腳」最終他成為昨晚惟一三盞燈出局的參賽者。

 

模特兒出身的Oscar獲網民大讚靚仔，是三甲之選。 Oscar被評判指唱歌跳舞皆不達標。 Oscar跳唱《Elevator》，Edan透過電話給評語。 Edan笑指Oscar跳唱《Elevator》的舞姿，好過當年的阿Jer。 Edan笑指喜歡Oscar跳唱《Elevator》時的「內八腳」。
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