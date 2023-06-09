全民造星V︱王君馨被質疑評判資格 網民：憑咩上嚟

ViuTV選秀節目《全民造星V》現正進行得如火如荼，今個星期展開60強爭入40強淘汰賽，參賽者將以小組形式對決。大家除咗留意參賽者嘅表現之外，評判團同樣係節目嘅亮點，今次第二回合就搵嚟Dear Jane主音Tim、王君馨（Grace）﹑楊詩敏（蝦頭）﹑歌曲監製何秉舜（何丙）及填詞人Oscar Lee擔任評判，不過唔少網民就質疑王君馨嘅評判資格。

現年37歲嘅王君馨喺前年12月與TVB結束14年賓主關係，宣布正式離巢。離巢後嘅Grace可以話係瓣數多多，除咗參加跳舞選秀節目《了不起的舞社》及參與甄子丹電影《天龍八部之喬峰傳》之外，佢仲推出歌曲及亮相ViuTV節目。