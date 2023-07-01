全民造星V｜KC險勝Carson 最後10強過大海玩濕身

《全民造星V》最後10強正式誕生！昨晚一集公布Nathan與Kim兄弟對決結果，Nathan最終以五盞燈躋身10強。

接住最後登場有大熱KC鬥唱得之人Carson，KC隨着比賽受盡壓力，還收起了昔日笑容，自言「壓力瘦」越來越少肉，他最後決定挑戰Rap創作出《藍毛毛演唱會開始了》作為表演項目，除了以自己偏食壞習慣作為題材，Rap詞還不乏自嘲走音、失準等內容，評判陳詠謙睇完表演不禁大讚：「你除咗好靚仔之外，你仲係好有天份！」KC擔心大家覺得其演出「幼稚」，陳詠謙即說：「其實可能好多人覺得你幼稚，但幼稚唔好咩？」曾在南韓留學的Carson 以韓文唱《Full Bloom盛開》壓軸出場，以超水準歌藝令5位評判大表難揀，更問製作組可唔可加多個位，去到緊張時刻，評判王君馨竟手震到未有及時撳燈，此時Carson與KC各得兩盞燈，最後她接下藍燈，令KC以三藍燈殺入10強。