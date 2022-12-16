全民造星V｜ViuTV公布導師名單 網民反應超兩極：咬字唔清都得？

喺噚日四位《全民造星V》導師陳蕾、馮允謙、陳健安及韋羅莎齊齊現身見傳媒，佢哋將會分成A、B兩組，馮允謙與韋羅莎一組，而陳蕾就同陳健安一組。《全民造星V》只接受男士參賽者，Jay Fung同Rosa喺接受傳媒訪問時就透露今屆有7千人參與，而佢哋將會挑選80人。Rosa並指大會已經挑選咗部份參賽者俾佢哋篩選，佢哋今日（即噚日15日）會同40名參賽者見面，不過暫時未看到海外嘅參賽者。

唔少網民得知導師名單後，紛紛留言大讚陣容吸引及表示期待，例如「好正 有Rosa. 有豹哥」、「睇住豹哥大，不斷努力不懈脫變成一個有水準，有實力真金不怕紅爐火的真歌手！」、「呢個combination唔錯，又有出色舞台劇演員，又有三個唱歌咁好聽嘅唱作歌手，非常期待。」、「導師陣容好吸引!」、「揾Jay Fung同陳蕾幾有意思，超級巨聲&亞洲星光大道代表」、「呢個陣容有期待」、「陳蕾世一」、「3位歌手都係我好喜歡嘅實力派，仲有Rosa!!! OMG!!! 呢個陣容好吸引喎」、「韋羅莎正呀！好鍾意睇佢的舞台劇演出！viutv識貨～」、「今次呢班導師好有睇頭呀」、「呢個陣容好吸引喎 而且似乎會以音樂為主」及「有陳蕾應該幾好笑下」等等。

「咬字唔清做導師？」

不過亦有網民表示導師陣容弱及認為先專心捧紅舊人，留言「搵個咬字都唔清既仔仔黎做導師 佢個廣告無字幕完全聽唔到佢講咩，咩油咩油，真係無人到咁」、「都好弱下」、「唔想睇了 好悶」、「jay fung呢D好X悶 成個比賽都係懶係好人咁款 一定唔會X人」、「VIU 慳錢到搵新一代歌手做導師」、「仲造..大佬悶唔悶呀 自己隊collar都未拆掂」及「4代目Collar都紅唔起，3代目太部分唔知去邊，憑咩仲叫人參加第五屆？」等等。

《全民造星V》導師陣容

ViuTV IG

《全民造星V》導師陣容

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《全民造星V》導師陣容

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載