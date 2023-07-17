全民造星V｜Win Win 請食燒肉賀KC奪亞 Phoebus挑戰尺度與女舞蹈員跳舞好尷尬( 附訪問片)

Win Win和Phoebus完賽接受傳媒訪問。(李睿哲攝)

《全民造星V》總決賽塵埃落定，Lyman(香胤宅)大熱奪冠，而在同分的情況下，KC屈居亞軍，而亨仔則獲季軍。對於男友KC奪得亞軍，Win Win表示好驚喜又開心，繼她參賽後，再一次可帶同一班跳舞團隊上舞台，談到如何獎勵男友，她就表示，「我會請佢食燒肉，因為我哋本身好鍾意食燒肉，所以跳舞團隊才叫燒肉(日文)，我哋平時一個禮拜都會想食一次燒肉，但因為呢過比賽，已經有半年冇食燒肉，所以想聽日或後日請佢食燒肉，而且要係最貴的燒肉。」被問到擔心男友知名度高，惹來狂蜂浪蝶嗎，她就表示對KC信心十足，愈多人支持愈開心。

Win Win、KC輪住參賽好神奇 Phoebus表示，KC和Win Win都是P1X3L的跳舞老師，自從讀大學開始，已經跟他們上堂，看著舞蹈老師加入《造星》家庭，感覺得神奇，「記得有一次她幫P1X3L排《Just Lean On Me》時，突然話參加《造星》，第一次是Win Win，隔一年就輪到KC。」兩人希望將來有機會在舞台上一齊表演。

Phoebus唔敢接觸 女舞蹈 Phoebus在總決賽與Snoopy(詹仕偉)表演時， deep V上陣兼與女舞蹈員貼身跳舞，他笑言是挑戰尺度，並建議大家可以在社交媒體重看，動作更大膽，當被問到感尷尬嗎？他直言，「排舞時不太敢接觸女舞蹈員，連排舞老師都覺得太生呆，唔似合作表演，所以要教我隻手點擺，點樣會跳到好睇啲。」至於下次可會騷肌？他就表示需多操練才敢展示。