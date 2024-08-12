全紅嬋巴黎奧運回國大混亂 被fans圍全寸步難行一度黑面

巴黎奧運圓滿結束，多國運動員陸續返港，國家跳水隊亦於今晨抵達北京首都國際機場，現場擠滿來一睹金牌運動員的市民。因為水花消失術而大受歡迎的全紅嬋人氣最高，甫出大堂便有大批人士送上鮮花及公仔，但由於圍住她的人太多，令她寸步難行，甚至有多條影片見到她被人群迫到黑面。

全紅嬋非常喜歡公仔，特別是其中一隻《五星級大鼠》的巨型毛公仔，全程對它愛不釋手。從網上多條影片所見，全紅嬋步出大堂，便有大批民眾上前送花給她，有不少人把花束、毛公仔直接放在她的行李上，而全紅嬋見到公仔會盡量收下，同時亦很著緊大老鼠公仔是否還在行李上。由於在場還有採訪的傳媒，令接機大堂非常混亂，期間全紅嬋因為被花束、公仔遮擋了視線，不慎撞到前面的人，她亦立即說聲對不起。

當全紅嬋步出機場時，可能有工作人員為她推行李，此時全紅嬋就被群眾東拉西扯的和她合照，而全紅嬋只好保持尷尬而不失禮貌的微笑讓群眾拍照。及後有一名穿西裝外套的女士拉住全紅嬋，相信是工作人員護送她上車，但圍住跟全紅嬋的人太多，令她寸步難行，她亦顯得不耐煩。有大叔期間伸手把花束送上全紅嬋面前，但花束就打中全紅嬋的臉，令她皺起眉頭及黑面起來。

相關影片在網上瘋傳之後，有網民認為大家也是本著慶祝的心情，認為全紅嬋黑面沒有禮貌，但亦有更多人認為運動員已經非常累，大家還要爭先恐後為了拍照打卡未有理會運動員的心情及體力，也有網民建議機場應該安排一條特別通道，讓運動員上車比較好。