公然大膽數臭TVB 吳若希：做嘢係冇錢兼要倒貼

入行12年嘅吳若希（Jinny）將於周日（11日）舉行首個個人演唱會，近日佢接受艾力網上節目《Have a nice Date》訪問，貫徹敢言性格嘅佢喺節目中竟然數臭TVB做嘢冇錢賺，兼回應當年疑似恥笑菊梓喬奪「最受歡迎女歌星」一事。

當年有一個低碳農場Facebook專頁喺未經吳若希同意下上載佢嘅照片，不過就引起吳若希不滿，並要求將相片刪除。艾力問及件事時，吳若希就話自己唔介意普通市民私底下揾佢影相，只係認為該農場唔尊重佢：「嗰張相唔係淨係得我一個人呀嘛，嗰張相係我同我朋友嘅合照，佢喺張合照入面cap出嚟嘅相，重點係我自己俾錢帶我小朋友去，因為嗰日係我個女生日，我自己俾錢走入去玩㗎喎，呢個絕對尊重問題，你唔尊重我嘅話，Sorry，我唔會想我個樣喺你個page出現。 」

當年菊梓喬攞獎 直言「好彩唔係我攞」

艾力問佢「你係咪真係冇怪過TVB冇俾「最受歡迎女歌星」？，吳若希秒速回答話：「冇喎！完全唔care」。之後，艾力追問佢點解當時恥笑菊梓喬攞獎，佢就話：「好彩唔係我攞咋，開心嘅原因唔係因為佢攞，而係因為真係唔好係我攞呀。邊個攞都不是重點，只要唔係我攞就得啦！」佢再話自己試過攞一啲比較大嘅獎項，所以佢知道攞獎後嘅壓力，我唱歌係為咗開心，如果攞完獎反而唱歌唔開心，咁我攞嚟做咩？」佢表示自己做嘢係為咗開心，並數臭TVB話：「你估喺TVB做嘢係為錢咩？全世界都知道TVB做嘢係冇錢㗎啦！仲要倒貼！」 喺講完呢番說話之後，艾力即刻好戥佢擔心，驚影片出街後Jinny就會被雪藏，不過吳若希就搞笑話今次演唱會係「吳若希告別演唱會」。

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